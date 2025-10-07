San Marino RTV aderisce allo sciopero generale

In occasione dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali per la giornata del 7 ottobre, e sostenuto dalla Rsa di San Marino RTV, si comunica che, al fine di ottemperare agli obblighi di servizio pubblico, la redazione giornalistica garantirà esclusivamente due edizioni del Tg – alle ore 14.00 e alle ore 19.30 – in forma ridotta e senza contributi video. Non andranno in onda Rtv News, l'edizione delle 10:30 del Tg Flash e le edizioni del Tg Sport. Sul sito web e sui canali social saranno pubblicate le notizie ritenute essenziali, in coordinamento con la redazione giornalistica.

Su Radio San Marino i giornali radio non saranno trasmessi.

LA NOTA DELLA RSA DI SAN MARINO RTV



La Rappresentanza Sindacale Aziendale della San Marino RTV, in merito allo sciopero generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per la giornata di martedì 07 ottobre, comunica che gli appuntamenti informativi dell’emittente, telegiornale, giornale radio e news web, andranno in onda in forma ridotta, senza contributi video e senza info-grafica.

Riteniamo fondamentale dare un segnale forte, contro una riforma fiscale iniqua. I passi avanti annunciati da Governo e Maggioranza sono stato ritenuti insufficienti dall'Attivo dei Quadri congiunto riunitosi al Teatro Nuovo di Dogana il 2 ottobre.

Confermati l'aumento generalizzato delle imposte da circa 23.000 euro annui in su e la disparità di trattamento tra residenti e frontalieri. Mentre per i delegati sindacali restano i principi di equità sui quali si deve basare la riforma. Ci scusiamo per gli inevitabili disagi all’utenza. Auspichiamo che questo sacrificio, che comporta la rinuncia alla retribuzione in un momento per tutti estremamente difficile, possa essere di impulso per la messa in campo di misure più ragionevoli rispetto a quelle prospettate.

La RSA









