San Marino RTV apre le porte ai giovani sammarinesi all’estero

Le voci dei ragazzi dei soggiorni culturali

Sono circa 17mila i sammarinesi residenti all'estero. Alcuni di loro hanno radici che affondano nell'Antica Terra della Libertà da diverse generazioni. Figli di emigrati che hanno trovato fortuna in paesi come Stati Uniti e Argentina. Ma questi ragazzi vogliono scoprire da dove vengono e conoscere il Paese che ha fatto da culla ai loro nonni o bisnonni.

"Sto facendo questa esperienza con altri 32 ragazzi che vengono dall'Argentina, dalla Francia, New York e Detroit. Siamo qui per scoprire la cultura, quello che fanno le persone e per mangiare tanto buon cibo".

"Mi sento davvero fortunata di poter conoscere tutto questo, compresa la storia della mia famiglia".

33 giovani venuti a San Marino per un soggiorno culturale. Ieri sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti e non è mancata una visita alla sede di San Marino RTV per vedere come si svolge il lavoro dell'Emittente di Stato.

"Mi sono divertita di essere giornalista per questa sera".

"Mi è piaciuto vedere tutti dietro le quinte delle cose che fate e di come le fate. È il come che è davvero interessante".

A colpire è l'accoglienza dei sammarinesi, il paesaggio e il buon cibo. Alcuni di loro stanno imparando a parlare italiano in vista di futuri ritorni nella Repubblica più antica del mondo.

"È la mia seconda volta a San Marino, mi piace la gente e imparare la lingua italiana".

"Ho amato le torri e la camminata in Città. Mi piace il fatto che possiamo andare ovunque a piedi perché ovviamente in America non è la norma. Mi piace la cultura e il cibo italiano". Piatto preferito? "Pasta".

"San Marino per me è molto speciale perché ho potuto conoscere la storia dei miei antenati, sono molto felice di essere qui".