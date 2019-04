San Marino RTV, bilancio in attivo

Riunita questa mattina l'Assemblea dei Soci di San Marino RTV. Il Presidente dell'ERAS, Andrea Zafferani e il Direttore della Segreteria del CDA e Societaria della RAI, Nicola Claudio, in rappresentanza dei due soci, hanno approvato il bilancio 2018, che si chiude in attivo. Entrambi hanno ringraziato il Cda, il direttore generale e tutto il personale per l'impegno nel raggiungere un obiettivo difficile, visto il contesto economico e del settore radiotelevisivo internazionale.

Nel video, l'intervista al Presidente Eras e Segretario alle Telecomunicazioni Andrea Zafferani