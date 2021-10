CANALE NAZIONALE San Marino Rtv: da venerdì visibile solo sull'831 del digitale terrestre

San Marino Rtv: da venerdì visibile solo sull'831 del digitale terrestre.

Dalle 20:00 di domani, venerdì 29 ottobre 2021, San Marino Rtv non sarà più visibile sui canali 73 e 573 del digitale terrestre. Risintonizza il tuo televisore: da tutta Italia ci trovi sul canale 831. Non ci saranno invece cambiamenti sui nostri segnali Tivùsat (canale 93) e su Sky (canale 520). In caso di problemi nella sintonizzazione, puoi scriverci a ufficiotecnico@sanmarinortv.sm o chiamare la segreteria allo 0549 882039, indicando il tuo comune di residenza e descrivendo il problema.

