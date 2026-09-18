San Marino RTV dal risanamento al rilancio

"Il comunicato odierno di San Marino RTV offre l’occasione per riconoscere pubblicamente il grande passo avanti compiuto dall’emittente di Stato sotto la guida del Direttore Generale Roberto Sergio e grazie al lavoro di tutte le professionalità della nostra televisione. Per comprendere la portata di questo percorso occorre ricordare da dove siamo partiti. Al momento dell’arrivo di Roberto Sergio, RTV attraversava una delle fasi economiche e gestionali più difficili della propria storia recente: il bilancio 2023 si era chiuso con una perdita prossima ai due milioni di euro e le proiezioni per il 2024 indicavano un ulteriore risultato negativo nell’ordine di un milione e mezzo. Era necessario un cambio di passo, prima di tutto manageriale.

Con Roberto Sergio, San Marino RTV ha trovato una guida capace di unire visione editoriale, esperienza e capacità gestionale. In pochi mesi i conti sono stati riportati in equilibrio e, parallelamente, è iniziato un forte rilancio dell’offerta televisiva, accompagnato da investimenti, innovazione e nuove professionalità. Il prossimo 29 settembre saranno presentati i palinsesti e i progetti della nuova stagione: aumentano le produzioni originali, si ampliano gli spazi dedicati all’informazione, all’approfondimento e all’attualità e crescono cultura, musica, intrattenimento, sport e grandi eventi. Accanto ai giornalisti e ai professionisti di San Marino RTV arriveranno volti autorevoli del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport e della televisione, all’interno di un piano editoriale particolarmente ambizioso.

RTV è oggi una televisione più moderna, autorevole e riconoscibile, capace di raccontare San Marino, rappresentarne l’identità e, nello stesso tempo, aprirsi sempre di più verso l’esterno. È questa la funzione di un servizio pubblico moderno: essere profondamente radicato nel proprio Paese e avere, allo stesso tempo, la capacità di confrontarsi con un mercato editoriale e televisivo sempre più ampio e competitivo.

Il Segretario di Stato con delega alle Telecomunicazioni, Rossano Fabbri, nella sua qualità di Presidente di ERAS, e il Segretario di Stato con delega all’Informazione, Federico Pedini Amati, Vicepresidente di ERAS, confermano a Roberto Sergio il loro personale apprezzamento e quello delle Istituzioni per il lavoro svolto e per il significativo percorso di crescita di San Marino RTV.

La nuova stagione non rappresenta dunque soltanto un nuovo palinsesto, ma un ulteriore passo nella costruzione di una televisione pubblica all’altezza della Repubblica che rappresenta. Appuntamento al 29 settembre, quando le Istituzioni non mancheranno di far sentire all’intera struttura di San Marino RTV il proprio sostegno e apprezzamento".

Segreteria di Stato con delega alle Tlc - Segreteria di Stato con delega all'Informazione



Intanto sul futuro di San Marino Rtv i gruppi di opposizione Repubblica Futura, Domani-Motus Liberi e Rete hanno depositato un’interrogazione al Congresso di Stato e chiesto l’inserimento di un apposito comma nella prossima seduta della Commissione Consiliare Permanente II, Affari Esteri, Emigrazione e Informazione.

La richiesta al Congresso di Stato è quella di chiarire se siano stati compiuti atti relativi alla permanenza nell’incarico dell’attuale direttore di San Marino RTV e se siano intercorse, o siano tuttora in corso, interlocuzioni con il Governo italiano o con la Rai riguardo al ruolo di direttore dell’emittente. I consiglieri chiedono inoltre “copia di ogni documento eventualmente esistente” oppure una relazione dettagliata sulle interlocuzioni eventualmente intercorse, sollecitando una risposta scritta.

