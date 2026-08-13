CANALE 550 San Marino RTV disponibile anche in DVB-T1 in Emilia-Romagna: si amplia la possibilità di ricevere il segnale

San Marino RTV disponibile anche in DVB-T1 in Emilia-Romagna: si amplia la possibilità di ricevere il segnale.

Diffusione già disponibile in DVB-T2 nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini e in ampie aree delle rispettive province, compresa la costa romagnola fino a Cervia: l’ampliamento allo standard DVB-T1 rende il segnale accessibile anche ai televisori e ai decoder di generazione meno recente



San Marino RTV (canale 550) amplia la propria possibilità di ricezione in Emilia-Romagna. Il servizio interessa le città di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini e ampie aree delle rispettive province, compresa la costa romagnola fino a Cervia. D’ora in poi il segnale dell'emittente della Repubblica di San Marino è infatti disponibile anche in DVB-T1, oltre che in DVB-T2.

L'estensione al DVB-T1 costituisce soprattutto un'importante novità di servizio per i telespettatori, perché permette di raggiungere anche gli apparecchi televisivi meno recenti, non compatibili con il più moderno standard DVB-T2.

Per accedere alla programmazione di San Marino RTV è sufficiente effettuare una nuova risintonizzazione del televisore o del decoder, attraverso la ricerca automatica dei canali. Al termine della procedura, San Marino RTV è disponibile alla posizione LCN 550.

Un intervento che accresce concretamente la platea potenziale dell'emittente e ne rafforza la presenza televisiva nelle aree dell’Emilia-Romagna servite dal segnale, rendendo più semplice per il pubblico continuare a seguire l'informazione, gli approfondimenti, le produzioni e gli eventi trasmessi da San Marino RTV.

Un'operazione che va nella direzione di una maggiore accessibilità del servizio pubblico e di un rapporto sempre più diretto con gli utenti di un territorio naturalmente legato alla Repubblica di San Marino.



San Marino RTV trasmette:

canale 550 DTT, SKY, TivùSat

Radio San Marino: FM 102.7 – FM 103.2

DAB+ e RaiPlay Sound

On demand: www.sanmarinortv.sm

Fb: @SanMarinoRTV

X: @SanMarino_RTV

IG: @sanmarinortv

TikTok: san.marino.rtv

YouTube: @SanMarinoRTVOfficial



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