TV San Marino RTV e Gruppo SAE firmano il Protocollo d’Intesa Strategica “Point of View – Uno sguardo condiviso sul presente” Nasce una nuova alleanza editoriale tra il Public Service Media della Repubblica di San Marino e uno dei principali gruppi editoriali italiani per sviluppare informazione, cultura e innovazione con una naturale proiezione internazionale.

San Marino RTV e Gruppo SAE firmano il Protocollo d’Intesa Strategica “Point of View – Uno sguardo condiviso sul presente”.

San Marino RTV e Gruppo SAE hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa Strategica “Point of View – Uno sguardo condiviso sul presente”, un accordo che inaugura una nuova stagione di collaborazione tra due realtà editoriali accomunate dalla volontà di rafforzare la qualità dell’informazione, promuovere il pluralismo e sperimentare nuovi linguaggi e modelli di comunicazione.

L’intesa nasce dalla convinzione che, in un ecosistema mediatico in continua evoluzione, autorevolezza delle fonti, innovazione e collaborazione rappresentino strumenti essenziali per aiutare i cittadini a comprendere la complessità del presente.



L’accordo assume anche una significativa dimensione internazionale, mettendo in relazione uno dei principali gruppi editoriali italiani con il Public Service Media della Repubblica di San Marino, Stato sovrano con una naturale vocazione al dialogo europeo e internazionale. Una collaborazione che amplia l’orizzonte dell’informazione oltre i confini nazionali e valorizza il ruolo di San Marino quale luogo di incontro tra esperienze editoriali, culturali e istituzionali.

Il Protocollo, di natura non vincolante e aperto a successivi accordi operativi, individua un percorso comune che potrà svilupparsi attraverso lo scambio di contenuti editoriali, la partecipazione delle grandi firme del Gruppo SAE ai programmi di San Marino RTV, la realizzazione di format televisivi e digitali condivisi, documentari, reportage, podcast, inchieste e approfondimenti, oltre alla progettazione di eventi culturali e giornalistici di rilievo nazionale e internazionale.

Cuore dell’iniziativa è “Point of View”, concepito come un laboratorio permanente di idee capace di mettere in relazione giornalismo, televisione, cultura, ricerca, innovazione tecnologica e partecipazione civile, mantenendo pienamente autonome l’identità editoriale e la missione di ciascuno dei due partner.



Il Protocollo prevede inoltre lo sviluppo di contenuti multipiattaforma, la valorizzazione delle competenze professionali, la sperimentazione di nuovi format cross-mediali, iniziative dedicate alla formazione e alla cultura, nonché l’organizzazione di eventi e progetti speciali sui grandi temi dell’attualità. Per accompagnare questo percorso sarà istituito un Joint Editorial Board, organismo paritetico incaricato di coordinare e sviluppare le iniziative comuni.



Con questa intesa, San Marino RTV e Gruppo SAE confermano la volontà di investire in un’informazione libera, autorevole, innovativa e aperta al confronto, nella convinzione che la collaborazione tra esperienze editoriali complementari rappresenti un valore aggiunto per il pubblico e contribuisca alla crescita del sistema dell’informazione italiano ed europeo.



Alberto Leonardis, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SAE

“Con questo Protocollo d’Intesa il Gruppo SAE compie un passo importante nella costruzione di un nuovo modello di collaborazione editoriale. Abbiamo trovato in San Marino RTV un interlocutore autorevole, dinamico e aperto all’innovazione, con il quale condividiamo la convinzione che il giornalismo di qualità debba saper dialogare con tutti i linguaggi dell’informazione contemporanea.

‘Point of View’ nasce proprio da questa visione: mettere in relazione la forza delle nostre testate, delle nostre firme e del nostro radicamento nei territori con la capacità produttiva, audiovisiva e internazionale del servizio pubblico della Repubblica di San Marino. È un accordo che assume un valore che va oltre la dimensione nazionale, perché crea un ponte stabile tra una delle principali realtà editoriali italiane e il media pubblico di uno Stato indipendente, naturalmente proiettato verso il dialogo europeo e internazionale. Non si tratta soltanto di condividere contenuti, ma di costruire insieme nuove opportunità di approfondimento, confronto culturale e crescita professionale, nel pieno rispetto dell’autonomia e dell’identità editoriale di ciascuno”.



Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV

“Questo accordo rappresenta una tappa significativa nel percorso di sviluppo di San Marino RTV. La nostra ambizione è fare della Repubblica di San Marino uno spazio sempre più riconoscibile di libertà, pluralismo e innovazione editoriale, capace di dialogare con le migliori esperienze del panorama italiano, europeo e internazionale.

L’incontro con il Gruppo SAE nasce dalla condivisione di valori profondi: l’autorevolezza dell’informazione, la centralità della cultura, l’attenzione ai territori e la volontà di sperimentare nuovi linguaggi e nuovi modelli di racconto. ‘Point of View’ sarà un laboratorio permanente di idee, produzioni e iniziative comuni, aperto alle grandi firme del giornalismo, al mondo della cultura e della ricerca.

È una collaborazione che guarda al futuro e che rafforza la missione del servizio pubblico di San Marino RTV: offrire ai cittadini un’informazione sempre più qualificata, indipendente, innovativa e capace di interpretare la complessità del nostro tempo, contribuendo al dialogo tra culture, istituzioni e comunità oltre ogni confine”.



San Marino RTV trasmette:

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