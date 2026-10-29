San Marino RTV e RaiPlay raccontano i 70 anni dell'AI: “L'intelligenza del futuro”

L’intelligenza artificiale compie 70 anni, l’informatico statunitense John McCarthy scelse quel nome: 70 anni dopo lo pronunciamo ogni giorno, senza sentirne la vertigine. Parte proprio dalle origini della disciplina la nuova docuserie in 6 puntate da 30 minuti ciascuna di San Marino RTV dal titolo “L’intelligenza del futuro”, in onda ogni giovedì dal 5 novembre alle ore 22.00 sul canale 550 e disponibile integralmente su RaiPlay da martedì 3 novembre.

Una produzione originale con la supervisione editoriale di Roberto Sergio che mette al centro del nuovo palinsesto dell’emittente l’intelligenza artificiale. Un progetto di Paolo Alberti, a cura di Valentina Antonioli, con la regia di Angelo Vitale. Raccontiamo come nasce e si addestra l’AI e come algoritmi e modelli matematici stiano trasformando geopolitica e società. Un viaggio in compagnia di scienziati, esperti e filosofi, sui grandi temi del futuro: decisioni automatizzate, bias, frontiere della cybersecurity, il potere del linguaggio, clima ed energia; interrogandosi sempre su rischi, opportunità e responsabilità dell’uomo.

Ad accompagnare il pubblico, protagonisti della ricerca scientifica e del pensiero contemporaneo come Alfio Quarteroni, matematico di fama mondiale, accademico dei Lincei, vincitore della medaglia che porta due nomi che fanno tremare i polsi, Gauss-Newton, professore emerito del Politecnico di Milano e dell’EPFL di Losanna; Luigia Carlucci Aiello, matematica e informatica, considerata la madrina dell’AI in Italia, Ambasciatrice della Sapienza Università di Roma; Massimo Cacciari, filosofo, professore emerito dell’Università San Raffaele di Milano; Roberto Navigli, professore di Intelligenza Artificiale alla Sapienza Università di Roma. Nel 2025 ha diretto la più importante conferenza internazionale in cui si è discusso di AI e linguistica computazionale. Fondatore dello spin-off Babelscape, è il padre di Minerva: il primo Large Language Model (LLM) italiano.

Ma ci sono anche: Roberto Cingolani, fisico, fondatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova; Amalia Ercoli Finzi, la scienziata “Signora delle Comete”, prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, professoressa emerita del Politecnico di Milano; Claudia Diamantini, professoressa di Intelligenza Artificiale e Data Mining, preside della facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche; Daniele Antonioli, professore di Computer Science a EURECOM, noto a livello internazionale per aver scoperto importanti vulnerabilità nei protocolli Bluetooth, Gianmarco Biagi, CEO di Vection Technologies e presidente di AICIM, Associazione Italiana per la Cultura d’Impresa e di Management. Con loro anche Micol Zazzarini, Dottoranda in Intelligenza Artificiale e ricercatrice presso la Technical University di Vienna e infine, Nicola Grandis, il ceo e fondatore della start up italiana ASC27 che ha lanciato il modello di intelligenza artificiale Vitruvian 1.

La prima puntata, “AI, tra sogno e realtà”, ripercorre settant’anni di storia e sfata i miti che accompagnano questa disciplina: dietro ciò che può apparire come magia ci sono matematica, modelli e approssimazioni. Dal Test di Turing, ai pionieri dell’AI, fino al machine learning. La seconda puntata entra nel cuore delle macchine: dati, algoritmi e reti neurali. Dai sistemi di AI ristretta oggi disponibili alle ipotesi di AGI e superintelligenza, esplora il confine tra capacità umane e artificiali.

L’AI non nasce neutrale: impara dai dati e dalle scelte di chi la progetta. La terza puntata mostra come si addestra un modello e come errori e pregiudizi possano entrare nelle decisioni automatizzate, ponendo una domanda: chi è responsabile quando a decidere è un algoritmo? Come fanno le macchine a generare testi, immagini e conversazioni? La quarta puntata esplora l’AI generativa: architettura Transformer, Large Language Model, prompt e allucinazioni. Un viaggio tra linguaggio, verità e creatività, fino al model collapse, ai costi ambientali e all’attacco informatico con la tecnica della prompt injection. Un esercito invisibile di lavoratori a basso costo in tutto il mondo addestra l’AI, mentre robot e agenti trasformano professioni e competenze. La quinta puntata esplora i lavori che scompaiono e nascono ed il rischio di de-skilling.

Dai droni alle armi autonome, l’AI trasforma guerra, difesa e sorveglianza. La sesta puntata indaga i rischi di sistemi capaci di decidere e agire con crescente autonomia, il potere delle big tech e la sfida dell’Europa: tutelare diritti e sicurezza senza rinunciare a ricerca e innovazione. “In un mondo in cui la tecnologia produce sempre più risposte, il servizio pubblico deve aiutare le persone a formulare domande, distinguere i fatti e mantenere la propria autonomia di giudizio - commenta Roberto Sergio, DG di San Marino RTV - Con L'intelligenza del futuro abbiamo voluto mettere le grandi competenze scientifiche e il pensiero filosofico al servizio di una riflessione accessibile a tutti. Perché il futuro dell'intelligenza artificiale non riguarda soltanto ciò che le macchine saranno capaci di fare, ma soprattutto ciò che noi sceglieremo di fare con esse.

È questa l'ambizione editoriale di San Marino RTV: produrre conoscenza, alimentare il pensiero critico e contribuire al dibattito sui grandi cambiamenti del nostro tempo. La presenza della serie sulla piattaforma RaiPlay rappresenta un'importante opportunità per dare a questa visione una dimensione ancora più ampia”.







