RTV San Marino Rtv festeggia il "Bimbo Day" Occasione per permettere di entrare a contatto con luoghi, strumenti di lavoro e colleghi che ogni giorno frequentano genitori, nonni e zii

Le firme sul muro d'ingresso della San Marino RTV a testimoniare la giornata e poi dentro nello studio grande, liberato dalle scenografie dei programmi, che diventa per qualche ora area gioco per i più piccoli. È il “Bimbo Day” per figli e nipoti dell'emittente di stato.

Dopo i primi momenti di svago, la visita negli studi che ogni giorno frequentano genitori, nonni e zii. Occasione per permettere di entrare a contatto con luoghi, strumenti di lavoro e colleghi.

