San Marino Rtv, il DG Roberto Sergio: "Oggi parliamo di rinascita e nuovo corso della Tv di Stato”

Sentiamo Roberto Sergio, Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri

Dal San Marino Song Contest, all'obiettivo di crescita internazionale di San Marino RTV. Il Direttore Generale Roberto Sergio, accolto dai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, fissa obiettivi e traguardi già raggiunti.

“Ricoprire questo incarico è stata una decisione fortemente voluta – afferma - abbiamo già messo in sicurezza i conti, migliorato il prodotto innalzando la qualità del palinsesto e riportato in vita la striscia d'informazione mattutina”. Sulla finale di questa sera: “Il San Marino Song Contest è un importante banco di prova, un faro per orientare Rtv verso una più spiccata vocazione europea”.

“Riteniamo che RTV – affermano i Capitani Reggenti – sia per San Marino un ponte verso il mondo, uno spazio di narrazione e di memoria storica”. Avere Roberto Sergio alla guida della nostra televisione di stato, sottolinea il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, è una grande fortuna. “Siamo certi – aggiunge il Segretario di Stato Rossano Fabbri – che questa sarà la stagione del rilancio per RTV”.

Al termine dell'udienza conferita al Direttore Generale l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant’Agata.

Nel servizio le intervista a Roberto Sergio (Direttore Generale San Marino RTV), Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Informazione) e Rossano Fabbri (Segretario di Stato Telecomunicazioni)