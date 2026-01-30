San Marino RTV, il dg Roberto Sergio: "Puntiamo a diventare la decima rete nazionale"

Sulle pagine del Sole 24 Ore il direttore generale di San Marino RTV Roberto Sergio indica i suoi obiettivi per l’emittente: "Puntiamo a diventare la decima rete nazionale". Il primo traguardo, ribadisce, è l’ingresso nelle rilevazioni Auditel entro il 2027. "Poi verrà tutto il resto", ha spiegato Sergio, sottolineando la necessità di rafforzare la riconoscibilità del canale anche attraverso social e piattaforme digitali, perché "la riconoscibilità passa dai contenuti".

Sulle pagine del quotidiano annuncia nuovi eventi live e un rafforzamento del palinsesto, con figure già annunciate come Paolo Mieli, Dario Fabbri, Giovanni Terzi e la stessa Simona Ventura, che condurrà la finale del San Marino Song Contest. Annuncia che San Marino RTV, ha chiuso l’ultimo esercizio con 8 milioni di euro di ricavi, che dovrebbero crescere del 20% nel 2026. "Tutt'altra cosa rispetto ai debiti di cinque milioni che abbiamo cancellato" chiosa Sergio.

Il San Marino Song Contest vedrà in finale 20 artisti: 10 “big”, che - riferisce il dg - saranno svelati in una conferenza stampa a Sanremo il 26 febbraio, e 10 emergenti selezionati tramite una call internazionale che ha raccolto oltre 800 candidature da decine di Paesi. Il vincitore non sarà scelto dal televoto, ma da una giuria tecnica di cinque esperti, che sarà presieduta da Federica Gentile, conduttrice radiofonica e autrice musicale, storica voce di Rai Radio 2. Fra i giurati ci sarà anche Red Ronnie, che contribuirà all’assegnazione del Premio della Critica, come annuncia ancora il dg nella prima puntata del 2026 di Roxy Bar.

Sulle pagine del Sole 24 Ore Sergio ha ribadito anche il tema del posizionamento: "Dobbiamo uscire dall’equivoco che San Marino sia in Italia: San Marino è uno Stato sovrano". In termini di visibilità, ricorda l’edizione precedente ha generato oltre 275 milioni di contatti tra web, social, radio e tv.

Al quotidiano riferisce che la finale del SMSC ha un costo stimato di circa un milione di euro, e punta a ricavi intorno a 1,2 milioni, con una ridistribuzione su RaiPlay e possibili ritrasmissioni da parte di emittenti estere, data la taratura internazionale del contest.







