San Marino RTV: il DG Roberto Sergio rivendica il ruolo del giornalismo e la tutela dei professionisti dell'informazione.

'Alla luce della nota diffusa, nella giornata di ieri, dal Comitato di Redazione, mi preme richiamare quanto già dichiarato in audizione, nella seduta congiunta delle Commissioni consiliari permanenti Esteri e Finanze, il 16 dicembre scorso: “certamente uno dei primi obiettivi che mi sono dato è quello del pluralismo e della libertà dei giornalisti. Questa è una televisione di tutti. Su questo non ci devono essere né dubbi, né sconti: la priorità è una Tv rappresentativa di tutte le realtà politiche, imprenditoriali, sociali e culturali del territorio”.



In un momento così delicato per l'emittente di Stato, in cui tutti stiamo lavorando per il bene e il futuro dell'Azienda, il mio vuole essere un invito corale ad abbassare i toni della discussione. Un appello alla responsabilità, rivendicando al contempo il ruolo del giornalismo e la tutela dei professionisti dell'informazione.

Imparzialità e correttezza restano il faro che guida l'azione giornalistica, la cui indipendenza va salvaguardata come prerogativa di un buon servizio pubblico.



Mi adopererò, con determinazione e responsabilità, perché San Marino RTV possa essere al servizio dei cittadini e del bene pubblico con trasparenza e correttezza, senza che vi possa essere mai, da chicchessia, alcun tipo di condizionamento.



Con l’augurio a tutti di un felice 2025.'

Roberto Sergio

Direttore Generale San Marino RTV



