San Marino Rtv: il Segretario Pedini incontra i vertici Rai, "Priorità la nomina del nuovo dg"

Nel video l'intervista al Segretario Pedini Amati

Il Segretario di Stato per il Turismo, con delega all’informazione Federico Pedini Amati, accompagnato dal Segretario Particolare Alan Gasperoni e del Direttore di Dipartimento Filippo Francini, ha incontrato ieri a Roma, nella sede di Viale Mazzini, Nicola Claudio, Direttore Governance e Segreteria societaria e Staff Presidente, Anna Rita Fortuna e Gabriele Cremona, vice direttori della direzione Governance. Presente, da remoto, anche l’Amministratore Delegato RAI Roberto Sergio con il quale il Segretario di Stato ha fissato un ulteriore incontro.

Sul tavolo del vertice le questioni relative alla San Marino RTV con le difficoltà di bilancio, le necessità di sviluppare un piano industriale e soprattutto la necessità non più rinviabile della nomina di un Direttore Generale. Il confronto, certamente proficuo, proseguirà a ritmi serrati fin quando non saranno trovate le soluzioni necessarie a mettere in sicurezza la San Marino RTV, asset strategico del sistema-informazione della Repubblica di San Marino.

"Da sempre sappiamo come Repubblica di San Marino di avere un grosso problema: la nomina del Direttore Generale della San Marino Rtv. Io ho espresso in chiaro all'attenzione di Nicola Claudio, in collegamento con Roberto Sergio, la necessità, ormai non più rinviabile, di avere la nomina di un Direttore Generale della San Marino Rtv. Su questo sono stato rassicurato: ci saranno altri incontri a brevissimo. Mi auguro e spero che non si leghino le criticità della nomina del cda Rai a quelle di San Marino perchè io ho espresso l'esigenza di avere la nomina di un direttore immediata. In questi giorni ci saranno altri incontri e colloqui su questo tema. Io mi auguro di risolvere in breve tempo questo annoso problema che ci portiamo dietro da troppo tempo".