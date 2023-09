CENTENARIO SERGIO ZAVOLI San Marino RTV intitola la redazione a Zavoli, Dg Vianello: “Un onore e una responsabilità”

Sala Sergio Zavoli. San Marino RTV festeggia il suo primo Presidente. Svelata la targa di intitolazione dei locali della redazione giornalistica, un segno per fissare l'impronta che volle dare ad una tv di Stato di servizio pubblico, radicata nel territorio, ma con respiro internazionale.

“Una cosa simbolica – commenta il Direttore Generale di RTV, Andrea Vianello - Potremmo fare e faremo ancora altre cose per ricordare Sergio Zavoli. Un grande maestro, un uomo che ha cambiato e ha fondato la TV italiana, la radio italiana, e anche questa tv di San Marino. E' anche un po' un piccolo monito per noi che facciamo questo lavoro, ricordando sempre che il servizio pubblico deve avere un grande rispetto per il pubblico. Cosa che lui ha fatto, lui ha sempre raccontato la realtà, la verità con grandissimo rispetto per queste due parole così importanti. Lavorare tutti i giorni in una Sala che si chiama 'Sergio Zavoli' è un onore e anche una responsabilità”.

Durante tutta la giornata programmazione dedicata su RTV, aprendo spazi di approfondimento sull'uomo e sul personaggio, indagando vari aspetti di una figura poliedrica: scrittore e poeta, giornalista, innovatore nel campo della comunicazione – dalla radio alla tv, protagonista del panorama culturale italiano. Naturalmente il legame, con la sua Rimini, con San Marino dove Zavoli studiò e venne accolto da sfollato.

A 30 anni dalla nascita dell'emittente di Stato che Zavoli contribuì a fondare: “C'ero – ricorda il Presidente di RTV, Pietro Giacomini - perché ero funzionario della Segreteria per gli Affari Esteri, che fece tutte le trattative con il governo italiano per l'acquisizione del diritto ad avere una propria televisione. Ero anche presente quando Zavoli è stato nominato primo Presidente ha iniziato il suo lavoro presso questa televisione. Devo dire che mi sono incontrato con lui varie volte, ho potuto apprezzare la sua professionalità. Era veramente una grande persona, vicino a San Marino, quindi per tutti noi è stato molto importante averlo qui”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: