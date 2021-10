San Marino RTV: Istituzioni ed ospiti di prestigio nel Galà di presentazione del nuovo Palinsesto

Questa sera, alle 20.30, al Kursaal, il Galà della San Marino RTV, con la presentazione del Palinsesto 2021-2022; tutte le produzioni, dunque, fra novità e prestigiose conferme. E ciò in vista dell'ormai imminente trasmissione del segnale di RTV su tutto il territorio della Penisola. Prevista la partecipazione della Reggenza, e del Segretario di Stato Lonfernini. La conduzione della serata è affidata alla verve di Enrico Bertolino: comico, attore e presentatore televisivo. E poi interventi di Maurizio Costanzo, David Riondino, Sergio Gamberale, Luciano Onder, Italo Cucci, Lucio Caracciolo, Sergio Floccari, Carolina Casadei. Non mancheranno, poi, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, che hanno riempito d'orgoglio i sammarinesi, per le medaglie conquistate a Tokyo. Nel corso dell'evento anche l'anteprima di due nuovi libri frutto della collaborazione fra la Radiotelevisione di Stato e la casa editrice AIEP. Fra gli ospiti d'onore anche Paolo Mieli, che rinnova la collaborazione con RTV, e sottolinea l'importanza dell'appuntamento di questa sera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: