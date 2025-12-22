San Marino Rtv: "La concretezza del 2025, la visione del 2026"

Nel nuovissimo studio 1 di San Marino Rtv i dirigenti e gli amministratori dell'Emittente di Stato hanno fatto il punto della situazione sul percorso di rilancio avviato con l'arrivo, poco più di un anno fa, del Direttore Generale Roberto Sergio che, come noto. è anche Direttore Generale della Rai, azionista di Rtv al 50%: “Credo sia una grande soddisfazione per me – commenta il Dg di San Marino Rtv Roberto Sergio – per tutti colleghi della televisione e per lo Stato che ha creduto in questo progetto che ha una durata di tre anni e che sta già dando risultati concreti: in termini di prodotto, innovazione tecnologica, visibilità e promozione per lo Stato. Arrivano anche dei rinforzi, con la selezione pubblica e trasparente, operata dalle commissioni presieduta da Mario Morcellini, personaggio straordinario della comunicazione e del marketing. C'è una graduatoria e quindi cominceremo con le assunzioni a partire dal primo di febbraio, per proseguire nell'anno e rinforzare la squadra che già c'è, viste le nuove esigenze di comunicazione che dobbiamo mettere in campo”.

Un 2025 in cui San Marino Rtv ha arricchito l'offerta confermando le produzioni già collaudate negli anni con l'aggiunta di nuovi programmi, come Colibrì di Giovanni Terzi, che proseguiranno anche nel 2026 con l'integrazione di nuove trasmissioni come “Disinformatia”, a cura dell'ex agente segreto Marco Mancini oltre a un nuovo contenitore mattutino e un nuovo talk del pomeriggio, per dare spazio all'attualità e alle realtà del territorio. San Marino Rtv, che in questi mesi si è già avvalsa dei contributi di ulteriori volti televisivi di richiamo come Roberto Giacobbo e Red Ronnie, proseguendo la collaborazione con profili del calibro di Paolo Mieli, Dario Fabbri e Luciano Onder, continuerà a puntare su eventi di richiamo internazionale, come l'Eurovision Song Contest e lo Junior eurovision. Anzi, dopo i brillanti riscontri ottenuti recentemente a Tbilisi, San Marino – è stato detto - si è ufficialmente candidata ad ospitare la prossima edizione del concorso riservato ai giovanissimi artisti, alla luce della rinuncia della Francia. Punto fermo delle produzioni il San Marino Song Contest, per designare il portabandiera della Repubblica all'Eurovision, con le due semifinali e la finale in diretta e nomi di grido, ancora da svelare, per la conduzione e la conferma dello staff di produzione dell'anno passato.

Continuerà anche l'upgrade tecnologico dell'emittente, con un nuovo studio tg, lo studio virtuale e quello per la visual radio, nel solco di un impegno per sostenere lo sviluppo di Radio San Marino, grazie anche all'ampliamento del bacino di utenza, attraverso il dab, su gran parte del territorio nazionale italiano. Tutto ciò senza dimenticare l'implementazione del sito web e dell'app rtv play e il grande spazio dedicato allo sport, asset di riferimento da sempre dell'Emittente di Stato.

“C'è particolare soddisfazione – dichiara il Segretario di Stato con delega alle telecomunicazioni Rossano Fabbri - da parte delle istituzioni: mia ma anche di tutto il Congresso di Stato per il percorso messo in campo”. “E' il risultato – afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo con delega all'Informazione – di tanto lavoro, di tanto impegno. Ci abbiamo creduto, lavorandoci veramente”. Nel 2025 abbiamo seminato e – ha affermato il Presidente del Cda di Rtv Pasquale Valentini – alcune piante hanno già dato i loro frutti: “Ho voluto in particolare sottolineare il coinvolgimento di tutti quelli che la tv e la radio, la fanno, e il coinvolgimento della popolazione. In modo che si senta responsabile di questo strumento, non solo per guardarsi ma anche per far vedere agli altri quello che sì è”.

