San Marino RTV lancia nuove sfide: nuovo studio Tg, programmi in arrivo e ascolti in crescita

San Marino RTV continua a rinnovarsi, nel segno della tecnologia e dei progetti editoriali. Gran finale di stagione per Breakfast San Marino, con una mattinata live insieme a tanti ospiti e una serie di sorprese. Su tutte, la presentazione del nuovo studio Tg, totalmente rinnovato, con pareti led e strumentazioni di ultima generazione.

"È una giornata straordinaria - commenta il direttore generale di RTV, Roberto Sergio - in cui abbiamo inaugurato anche uno studio avanzatissimo dal punto di vista tecnologico. Finalmente si ritrova la casa dell'informazione giornalistica, quindi Tg e altri programmi giornalistici. Poi abbiamo raccontato tante storie di successo già realizzate e altre che si dovranno realizzare".

Una grande festa in diretta per fare il punto sugli obiettivi raggiunti e annunciare i progetti in arrivo, tra programmi e prospettive future per l'emittente di Stato. Tra i numerosi ospiti istituzionali i segretari di Stato all'Informazione e all'Industria, Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri.

"Sono assolutamente orgoglioso e soddisfatto - dice Pedini Amati - di quello che tutti assieme abbiamo fatto, tenendo i conti in ordine". RTV rappresenta ora, per Fabbri, "una rete pronta ad affrontare le grandi sfide che aspettano il Paese: la televisione come veicolo straordinario della nostra sammarinesità nel mondo.

Uno degli appuntamenti più attesi è la visita a San Marino di Papa Leone XIV. Il Dg di RTV annuncia 12 ore di diretta, con una diffusione del segnale nel mondo. E la realizzazione, da parte del celebre divulgatore Roberto Giacobbo, di un docufilm per Rtv e RaiPlay.

"Il fatto di avere il Santo Padre a San Marino - afferma Maria Alessandra Albertini, ambasciatrice presso la Santa Sede - è il coronamento di una relazione al più alto livello. Significa condividere con un piccolo Paese i grandi temi, i temi globali. Confidiamo che i messaggi che lancerà all'istituzione, al popolo sammarinese, non siano solo messaggi per la Repubblica di San Marino, ma siano messaggi per il mondo intero".

Annunciate le ultime novità per le produzioni estive, in attesa del palinsesto autunnale, ad esempio la Terrazza della Dolce Vita e il focus sui Giochi del Mediterraneo. E una rivoluzione: in arrivo una App per i programmi di Rtv on-demand, sul modello RaiPlay. Importante, per il presidente di RTV, Pasquale Valentini "tenere molto presente che noi, attraverso questo strumento, comunichiamo noi stessi e San Marino. Una emittente come quella che stiamo organizzando, grazie all'apporto dato anche dal nuovo direttore, è chiaramente uno specchio sul mondo".

Protagonisti anche i rappresentanti delle forze politiche sammarinesi. E da Roma Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, conduttori di Point Break - Il punto di rottura. In crescita anche il settore web, con oltre 6,2 milioni di visualizzazioni sul nostro canale ufficiale YouTube dal 1 gennaio al 31 maggio (+106 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025 e un picco a marzo in occasione del San Marino Song Contest), +12.600 iscritti in cinque mesi e 58,1 milioni di 'impression' sulla celebre piattaforma video.

Nello stesso tempo, spiega il Dg Sergio, "abbiamo parlato dei numeri incredibili del San Marino Song Contest, con quasi 300 milioni di contatti nel periodo. Grazie a tutti voi, a tutti i collaboratori, a tutti i dipendenti, ai giornalisti, ai tecnici e a tutte le figure che sono presenti all'interno di RTV. Questo può sembrare un luogo di straordinari numeri ma, in realtà, parliamo di 60 persone che dedicano il loro tempo e la loro passione a questa straordinaria televisione".

Nel servizio le interviste a Roberto Sergio (direttore generale San Marino RTV), Federico Pedini Amati (segretario di Stato Informazione), Rossano Fabbri (segretario di Stato Industria e Commercio), Maria Alessandra Albertini (ambasciatrice San Marino presso la Santa Sede) e Pasquale Valentini (presidente San Marino RTV)







