San Marino RTV: nuovi studi high tech pronti; si punta all'eccellenza. Oggi la visita dei Capi di Stato

Per l'Emittente di Stato l'ambizione di essere il veicolo dell'identità sammarinese nel Mondo; e l'onore – oggi – di accogliere i Capi di Stato. Rilevante l'occasione; il completamento – fra le altre cose - dello studio centrale: stato dell'arte a livello tecnologico e di fruibilità. Un altro tassello della rivoluzione in atto, hanno sottolineato non a caso i vertici aziendali; alla presenza anche dei membri sammarinesi del CdA.

Ho preso il testimone di una “squadra che sta correndo”, ha dichiarato il Presidente Pasquale Valentini; ponendo l'accento sulle sfide all'orizzonte. “Tutte le volte che in qualche modo noi ci colleghiamo, diamo al Mondo intero, prima di tutto a noi, l'idea di chi siamo – ha sottolineato -; e poi come conciliare tutto questo con una sostenibilità economica che è indispensabile perché l'Azienda viva serenamente questo compito”.

Ad accompagnare i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, i Segretari di Stato con deleghe all'Informazione e alle Telecomunicazioni. Proprio Rossano Fabbri – Presidente ERAS -, ha colto l'entusiasmo che sta accompagnando questa fase di rilancio. L'implementazione tecnologica, ha assicurato, farà di RTV “un importante player” internazionale. Credo che se la parte politica – ha osservato - continua a “procedere in maniera così sinergica” con la parte più tecnica, “ci aspetteranno grandi risultati anche per il futuro”.

Fra le primizie mostrate alla Reggenza anche il nuovo studio virtuale; mentre è in fase di realizzazione quello del TG. Il Direttore Roberto Sergio ha posto l'accento sul valore delle professionalità interne ed i tempi record con i quali si sta procedendo verso “l'eccellenza”. Una TV che “cambia volto”, in un quadro – ha ricordato - già caratterizzato da traguardi importanti: canale 550, rebranding, potenziamento del palinsesto, filo diretto con Roma. Tutto ciò confortati dall'appoggio delle Istituzioni, come testimoniato dalla visita odierna della Suprema Magistratura. “San Marino RTV è e sarà la TV di tutti”, ha detto il DG.

Sulla cui “visione”, e concretezza, ha particolarmente insistito il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. “Se andiamo indietro con la mente – ha ricordato - era impensabile che dal 7 novembre – da quando è arrivato il nuovo Direttore Generale della RTV, che coincide chiaramente con il Direttore della RAI – si potessero fare tutte queste cose. Abbiamo preso in mano un bilancio complicato, molto complicato; si chiuderà questo anno con un utile se non importante comunque auspicabile”.

Da più parti, infine, una consapevolezza: che i passi fatti fino ad ora non siano che l'inizio di un percorso. “Arrivare lontano, sempre più in alto”: questo l'obiettivo posto dal DG.

Nel servizio le interviste al Presidente della San Marino RTV Pasquale Valentini e ai Segretari di Stato Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati







