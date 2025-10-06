San Marino Rtv "Oltre i Confini”, il DG Roberto Sergio: "Non avremmo potuto immaginare una giornata più bella di questa"

Il Direttore Generale Roberto Sergio

Una giornata memorabile, quella odierna, per la San Marino RTV: "Oltre i Confini", diretta no stop di più di 10 ore per presentare il nuovo palinsesto autunnale e i nuovi studi high tech allestiti in tempi record.

Una lunga maratona scandita dalla redazione giornalistica, sotto la guida del regista Angelo Vitale, ricca di ospiti e contenuti di valore, che segnano una grande ripartenza. Tanti i momenti di rilievo, spaziando dall'istituzionale all'approfondimento geopolitico, dall'informazione all'intrattenimento fino allo spettacolo e allo sport.

Tra questi i vertici Eras ovvero i Segretario di Stato Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati, i vertici di RTV con il Presidente Pasquale Valentini e il Direttore Generale Roberto Sergio.

E ancora il Segretario di Stato Luca Beccari, gli ambasciatori Fabrizio Colaceci e Daniela Rotondaro, i consiglieri sammarinesi Francesca Civerchia e Denise Bronzetti.

Poi le punte di diamante del palinsesto: Roberto Giacobbo, Luciano Onder, Giovanni Terzi e Red Ronnie. Filo diretto con Roma negli studi di Montecitorio News24, in collaborazione con il network CEOforLife di Giordano Fatali, per i contributi di Corrado Augias, Paolo Mieli, Alberto Barachini e Barbara Floridia. Insomma, una giornata da incorniciare che dà la misura del nuovo corso dell'emittente di Stato sammarinese.

Da Roma, il Direttore Generale Roberto Sergio ha tirato le fila di questa lunga diretta celebrativa:

"E' stata una giornata importante, una giornata molto lunga, sono passate 12 ore da quando abbiamo iniziato questa cosiddetta maratona e credo che si sia dimostrato ancora una volta lo straordinario valore di donne e uomini che si mettono insieme, che in gioco di squadra realizzano anche delle attività o delle cose impensabili. Era impensabile immaginare che in un'unica giornata, avendo realizzato gli studi in tempi record e con oltre 60 ospiti tra Roma e San Marino che sono venuti a partecipare a questa giornata così importante - perché è il rilancio di una televisione di Stato, del Servizio Pubblico della Repubblica di San Marino -, con un'infinità di nuovi programmi, oltre che nuovi programmi presi dai cataloghi della RAI in particolare... ecco, non avremmo potuto immaginare una giornata più bella di questa, con un risultato migliore di questo, appunto grazie a tutti voi, a tutti noi che abbiamo lavorato in questi due studi.

Credo che sia una buona partenza, credo che da domani questo palinsesto sarà un palinsesto ricco, interessante, che varierà in tutte le tematiche che sono state raccontate oggi, dalla politica locale, nazionale, internazionale, all'intrattenimento, alla divulgazione, alla cultura, allo sport, a temi così importanti come quelli - l'abbiamo sentito poco fa - della mafia piuttosto che del ruolo delle donne.

Ecco, io credo che ci siano stati dei momenti molto alti con dei toni garbati - come è giusto che sia -, in una televisione che vuole raccontarsi entrando nelle casse dei sanmarinesi e degli italiani più in generale. Quindi io penso che abbiamo fatto veramente un gran bel lavoro. Grazie a tutti, da domani si riparte con nuova lena, perché -come voi sapete-, cari colleghi di RTV San Marino, questa che è passata è passata, da domani la sfida è ancora maggiore e l'asticella sarà ancora più alta. Grazie e buon lavoro a tutti!"

Rivedi "RTV - Oltre i confini" sul canale youtube di San Marino RTV









