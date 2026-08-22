San Marino RTV: orgoglio per la visita del Santo Padre, il segnale dalla Repubblica diffuso in tutto il mondo

Una giornata destinata a rimanere nella storia della Repubblica e di San Marino RTV. In occasione della visita pastorale del Santo Padre Leone XIV, San Marino RTV ha svolto il ruolo di Host Broadcaster, assicurando la produzione e la distribuzione del segnale televisivo dell’evento, diffuso in tutto il mondo.

Un impegno editoriale, produttivo, tecnico e organizzativo di particolare complessità, reso possibile dal lavoro congiunto di giornalisti, tecnici, operatori, registi, produttori, personale organizzativo e amministrativo e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della lunga giornata televisiva.

Fondamentale la collaborazione con Vatican Media e Rai, che ha consentito di garantire una copertura all’altezza della rilevanza internazionale dell’evento, e il contributo di Roberto Giacobbo e del suo staff.

Alla diffusione televisiva internazionale si è affiancata inoltre quella assicurata dal Gruppo SAE, attraverso le proprie testate, piattaforme digitali e canali social, ampliando ulteriormente la capacità di raggiungere il pubblico e sperimentando concretamente un modello di collaborazione che integra televisione, radio, quotidiani, web, social e nuovi linguaggi digitali.

«Essere stati Host Broadcaster della visita del Santo Padre – dichiara il Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio – rappresenta per tutti noi un motivo di grandissimo orgoglio e, allo stesso tempo, una grande responsabilità. Abbiamo prodotto dalla Repubblica di San Marino immagini che sono state diffuse in tutto il mondo, dimostrando la capacità del nostro servizio pubblico di affrontare eventi di assoluto rilievo internazionale».

«Dietro ogni immagine, ogni collegamento e ogni minuto di diretta – prosegue Sergio – ci sono donne e uomini che hanno lavorato senza risparmiarsi. Il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti e collaboratori di San Marino RTV, a Vatican Media, alla Rai, a Roberto Giacobbo e al suo staff e al Gruppo SAE. È stato uno straordinario lavoro di squadra».

«Questa giornata – osserva il DG Sergio - dimostra concretamente cosa può diventare San Marino RTV quando competenza, tecnologia, passione e visione procedono nella stessa direzione. Abbiamo raccontato San Marino al mondo e portato il mondo dentro San Marino. Le dimensioni non determinano la capacità di fare grandi cose».

La copertura della visita pastorale conferma così il percorso di trasformazione di San Marino RTV verso un servizio pubblico sempre più moderno, internazionale e multipiattaforma, capace di valorizzare la Repubblica e di costruire collaborazioni con grandi operatori pubblici e privati dell’informazione e della comunicazione.







