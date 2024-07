FUTURO DELL'EMITTENTE San Marino Rtv: Pedini Amati incontra i dipendenti. Obiettivo: il rilancio dell'Azienda Primi confronti in Rai già la prossima settimana

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, fresco di delega all'Informazione, in visita alla San Marino Rtv, accolto dal Presidente del Cda e Direttore Generale facente funzione Pietro Giacomini. Ha voluto incontrare i dipendenti per un primo approccio con l'Azienda, alle prese con una situazione di bilancio difficile e con un futuro da ricostruire su basi solide. “Nessuno verrà licenziato” – promette, insistendo anzi sulla necessità di elaborare un nuovo piano industriale che ne accompagni il rilancio, facendo emergere le reali potenzialità dell'emittente di Stato. Fissati per la prossima settimana alcuni confronti in Rai.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato al Turismo con delega all'Informazione, Federico Pedini Amati.



