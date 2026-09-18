COMUNICATO STAMPA San Marino RTV presenta la nuova stagione 2026-2027 Più produzioni originali, grandi protagonisti, informazione, approfondimento, spettacolo e una filiera Eurovision da ottobre a maggio

San Marino RTV presenta la nuova stagione 2026-2027.

San Marino RTV presenta la nuova stagione televisiva 2026-2027: un palinsesto profondamente rinnovato che rafforza l’identità del servizio pubblico sammarinese e consolida la presenza dell’emittente nel panorama televisivo italiano e internazionale.

La nuova programmazione sarà presentata martedì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13, con un evento in diretta realizzato contemporaneamente da due sedi: a San Marino, presso gli studi di San Marino RTV in Piazza J.F. Kennedy, e a Roma, presso lo studio Roma Montecitorio, in Piazza Montecitorio 116.

A condurre l’appuntamento saranno Vittoriana Abate da Roma e Silvia Pelliccioni da San Marino.

La stagione segna un ulteriore passaggio nel percorso di trasformazione di RTV: più produzioni originali, nuovi programmi e nuovi protagonisti, maggiore spazio all’informazione e all’approfondimento, all’attualità, alla cultura, alla musica, allo spettacolo, allo sport e ai grandi eventi.

Una squadra ampia e autorevole accompagnerà la nuova stagione. Tra i protagonisti: Dario Fabbri, Monica Giandotti, Daniele Ruvinetti, Giovanni Terzi, Myrta Merlino, Mauro Mazza, Simona Ventura, Red Ronnie, Roberto Giacobbo, Mirko Casadei, Andy Luotto, Fabrizio Maffei, Eraldo Pecci, Senhit, Luciano Onder, Angelica Amodei, Giovanni Anversa, Marco Carrara e Giordano Fatali, insieme ai volti e ai giornalisti di San Marino RTV.

E altri ancora.

Il nuovo palinsesto rafforza l’area dell’informazione e dell’approfondimento, con uno sguardo aperto sui principali temi italiani e internazionali, ma anche sulla società, sulla cultura, sull’economia e sui territori. Una programmazione che vuole offrire confronto, pluralismo e libertà, valorizzando al tempo stesso la specificità e l’identità della Repubblica di San Marino.

Crescono anche gli spazi dedicati all’intrattenimento, alla musica, allo sport, alla cultura e alla memoria televisiva, con produzioni originali, nuovi format e il coinvolgimento di personalità provenienti da esperienze e linguaggi differenti.

Un capitolo strategico sarà dedicato al mondo Eurovision. Un percorso continuativo accompagnerà il pubblico per otto mesi: dal Junior Eurovision Song Contest di ottobre, passando per Dreaming San Marino Song Contest da ottobre a febbraio, fino alle tre serate del San Marino Song Contest di marzo e all’Eurovision Song Contest di maggio 2027.

Una vera filiera editoriale, musicale e produttiva che lega San Marino al più grande evento televisivo musicale internazionale e che accompagnerà il pubblico, senza interruzioni, dall’autunno 2026 alla primavera 2027.

La nuova stagione completa un percorso di trasformazione che ha interessato anche studi, tecnologie, identità visiva, distribuzione e digitale. Il canale 550, unico sulle principali piattaforme, diventa sempre più la porta d’accesso a un servizio pubblico che vuole parlare contemporaneamente a San Marino, all’Italia e a un pubblico internazionale.

«Non presentiamo semplicemente un nuovo palinsesto. Presentiamo il risultato di un percorso – sottolinea il Direttore Generale Roberto Sergio - e, soprattutto, l’inizio di una nuova fase. Abbiamo costruito una RTV più moderna, riconoscibile, aperta e ambiziosa, aumentando progressivamente la produzione originale e portando sul 550 protagonisti autorevoli dell’informazione, della cultura, dello sport, della musica e dello spettacolo. La nostra identità resta quella di un servizio pubblico profondamente legato alla Repubblica di San Marino, ma capace di guardare oltre i suoi confini. Una televisione libera, plurale, contemporanea e internazionale».

La presentazione della nuova stagione è in programma martedì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13, in diretta dagli studi di San Marino RTV, Piazza J.F. Kennedy, San Marino, e dallo studio Roma Montecitorio, Piazza Montecitorio 116, Roma.

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