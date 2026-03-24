San Marino Rtv presenta le novità di palinsesto e i dati del successo Song Contest

Nel video le interviste ad Alan Gasperoni (segretario particolare Turismo e Informazione), Denny Mon...

San Marino Rtv si ripresenta in conferenza stampa dopo tre mesi, carica di successi e nuove proposte. I dati relativi alle interazioni con il San Marino Song Contest parlano chiaro: sui social totalizza 14 milioni di video view e un sentiment migliorato di molto, riassumibile nel commento "Finalmente siete arrivati in serie A". E poi la cross promotion sui canali Rai che ha raggiunto ben 28 milioni di italiani, quasi la metà della popolazione. Si tratta di un evento multipiattaforma tra San Marino Rtv, Raiplay, RaiRadio2, arrivato in tutto il mondo grazie a Rai Italia.

"Il segretario Pedini Amati ha messo l'idea - aggiunge Alan Gasperoni, segretario particolare al Turismo e Informazione -, poi è stata sviluppata da una televisione sempre più forte, sempre più professionale e che rende il prodotto sempre migliore e quindi questo ci dà grande soddisfazione. Lato risultati non possiamo far altro che applaudire perché sono numeri veramente importanti, che hanno un contraccolpo economico, di valore e di immagine che nemmeno noi forse ci saremmo aspettati".

Dopo il successo del Junior Eurovision e anche del San Marino Song Contest, cosa dobbiamo aspettarci da questo Eurovision? "Un altro successo mi verrebbe da dire - risponde Denny Montesi, capodelegazione San Marino all'Eurovision -. Adesso l'impegno diventa importante e più complicato, siamo in una semifinale difficile, ma abbiamo la fortuna che l'italiano può votare l'artista sammarinese. Ci dobbiamo concentrare molto sulla prima semifinale del 12 maggio. Siamo un team affiatato".

Presentate poi le novità di palinsesto, dopo le conferme delle autoproduzioni di successo, tra cui IL GRANDE GIOCO, tra i più guardati in Italia, che quest'anno arriva a giugno con 12 puntate aggiuntive.

Si parte da BREAKFAST SAN MARINO, in onda da questa settimana: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 10:30.

Da maggio il nuovo contenitore pomeridiano in diretta su temi di attualità, intitolato provvisoriamente PRIMA DI SERA, dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:30.

Dal 10 Marzo è in onda la rubrica di cucina ATTENTI A QUEI DUE con Andy Luotto e lo chef stellato Marcello Leoni alle 12:30 del martedì e del giovedì.

Da venerdì 13 Marzo l'offerta economica si è arricchita con INSIGHTS (di Giordano Fatali e Francesca Biliotti) alle 22:00 e aumenterà con LEADERS Ta (di Giordano Fatali) con i CEO di grandi aziende il Mercoledì alle 22:00 (dal 8 Aprile).

Da Mercoledì 15 Aprile alle ore 22.30 partiremo con POINT BREAK un'approfondimento sulla politica italiana.

Dal 20 Aprile alle ore 20.15 partirà un programma dedicato alla VIOLENZA DI GENERE in collaborazione con l'Università di San Marino.

Dal 30 Aprile l'approfondimento si arricchirà con un programma sull'intelligenza artificiale “L'INTELLIGENZA DEL FUTURO”.

Eventi Speciali e Talent Show: a partire dal 28 Aprile al 1 Maggio e dal 5 al 8 Maggio alle ore 20.15, andrà in onda POP ROAD TO EUROVISION, format musicale in avvicinamento all' Eurovision Song Contest 2026. E' un programma itinerante condotto da Senhit, che visita diverse città europee con artisti famosi dell'Eurovision e un fan. Ogni episodio unisce musica, cultura e divertimento, offrendo un viaggio pop tra performance e storie, con un tono fresco e coinvolgente.

Infine, abbiamo la programmazione dei Talent Show con THE COACH – Leader di Grandi Talenti (Sabato 21 Marzo, 21:20) e THE COACH-KIDS (Domenica 22 Marzo, 18:15), talent show cross-disciplinare dedicato al mondo del canto, della danza, della recitazione e delle arti performative.

Insomma tante novità, per un'onda lunga positiva che sta caratterizzando il percorso di Rtv: "È stato possibile grazie a voi - commenta Roberto Sergio, direttore generale di San Marino Rtv -, grazie ai colleghi, grazie all'impegno che si sta mettendo in questa realtà. In passato magari si credeva poco di poter riuscire ad ottenere i risultati che stiamo ottenendo, e invece siamo riusciti a motivarci tutti e ad essere molto presenti sia sul prodotto di intrattenimento che sul prodotto informativo. Ecco, sempre di più noi dovremmo produrre ed essere il leader nelle produzioni che facciamo".

Nel video le interviste ad Alan Gasperoni (Segretario particolare Segreteria Turismo e Informazione), Denny Montesi (capodelegazione San Marino all'Eurovision) e Roberto Sergio (direttore generale San Marino Rtv)

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