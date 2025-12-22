San Marino Rtv presenta nuovi studi, nuovo palinsesto, piano di rilancio tecnologico e di risorse umane

QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

Si è tenuta oggi la conferenza stampa della San Marino Rtv per tracciare il bilancio di un anno di successi e svelare le ambiziose sfide per il 2026. L'incontro ha messo in luce la profonda trasformazione dell’emittente, definita come un percorso di rigenerazione che unisce innovazione tecnologica, solidità di governance e nuovi contenuti originali.

Il bilancio del 2025, un anno di risultati concreti

L’anno che si avvia alla conclusione è stato descritto come quello della "concretezza". Tra i traguardi principali spiccano il rinnovamento tecnologico, con l'inaugurazione di nuovi studi all’avanguardia e il successo internazionale del San Marino Song Contest. Fondamentale anche il posizionamento sul canale unico 550 del digitale terrestre italiano.

"La TV si sta rigenerando profondamente, sia come società che come attività – ha sottolineato il Presidente del CdA, Pasquale Valentini - aumentando il coinvolgimento sul territorio e proiettandosi su scala nazionale italiana grazie al canale 550. Per uno Stato delle nostre dimensioni, l'emittente diventa un biglietto da visita straordinario per comunicare al mondo chi siamo, un cammino che ci vede sempre più uniti nella collaborazione strategica con una realtà d'eccellenza come la RAI. Vogliamo che l'intero Paese si senta orgoglioso di ciò che la nostra TV mostra al mondo, sentendo la responsabilità di essere un grande biglietto da visita che risponde alla curiosità internazionale verso la nostra antica Repubblica.



"Un anno fa parlavamo della visione del 2025 in un luogo molto diverso dall'attuale; poter definire oggi quel progetto come la 'concretezza del 2025' – ha dichiarato con orgoglio il Direttore Roberto Sergio - rappresenta per noi un risultato straordinario. Questo traguardo è passato attraverso un rinnovamento totale delle tecnologie e la creazione di studi moderni, ma soprattutto attraverso contenuti originali di altissimo livello. Il San Marino Song Contest è stato il nostro primo biglietto da visita, capace di generare oltre 270 milioni di contatti, un successo inimmaginabile che oggi, insieme al nuovo piano industriale triennale, ci proietta verso le sfide ambiziose del 2026."

Il Dg ha si è detto “profondamente orgoglioso della qualità dei prodotti realizzati quest'anno, avendo coinvolto talenti del calibro di Paolo Mieli, Roberto Giacobbo, Luciano Onder e Dario Fabbri in produzioni originali che presto alimenteranno la nostra nuova piattaforma RTV Play. Nel 2026 la piattaforma valorizzerà anche l'immenso patrimonio storico delle nostre teche, offrendo una vetrina digitale senza precedenti per il nostro territorio. Tengo a citare in particolare 'Il Colibrì' di Giovanni Terzi, uno spazio di libertà e pluralismo che ho voluto fortemente per dare voce a chi spesso non trova spazio altrove, rispecchiando i valori di libertà della nostra Repubblica."

La visione per il 2026: nuovo palinsesto e progetti speciali

Alla vicedirettrice testate giornalistiche, Silvia Pelliccioni, il compito di illustrare il palinsesto dei primi mesi del 2026. Confermate le trasmissioni sportive ‘Cose Di Calcio’ e ‘Telestadio’ con le dirette del campionato locale nel fine settimana e dagli impegni della Nazionale sammarinese. Restano punti fermi le interviste emozionali di 'Qualcosa di personale' e il format politico 'Viceversa'. Confermato come evento di punto ‘Il Grande Gioco’ con Dario Fabbri. Previsto l'atteso ritorno del 'Roxy Bar' di Red Ronnie, che si sposterà al giovedì alle 21:00, mentre da marzo riprenderà 'Il Colibrì' di Giovanni Terzi, arricchito da ‘DISINFORMATIA’ nuovo approfondimento di Marco Mancini, ex agente segreto e già responsabile del controspionaggio italiano. Dal 31 gennaio torna Luciano Onder con la nuova stagione de 'La Casa della Salute' ogni sabato mattina.

Una delle implementazioni più significative riguarda l'informazione: la diretta di RTV News sarà estesa fino alle 10:30 con il nuovo contenitore morning-show ‘Breakfast San Marino’. Il mercoledì mattina apriremo una finestra istituzionale su Roma con 'Breakfast Montecitorio', curata da Giordano Fatali. A febbraio il lancio di un contenitore pomeridiano in diretta, provvisoriamente intitolato Pomeriggio RTV, che si occuperà di attualità dal lunedì al venerdì. E ancora previste trasmissioni su economia, energie rinnovabili, cucina e nutrizione, talent show cross-disciplinari, ballo e benessere animale. Tra le novità anche il documento straordinario 'Pannella inedito', un racconto degli ultimi cento giorni di Marco Pannella con interviste mai viste prima per la regia di Simona Ventura.

Ampio lo spazio alla musica, con il talk quotidiano 'Salotto Sanremo' durante il Festival e il racconto corale pomeridiano 'Sanremo Vibes' per svelare tutti i retroscena della kermesse. A marzo prevista la finalissima del San Marino Song Contest e il debutto assoluto di Cristiano Malgioglio con il programma 'Musica musiche nella storia' dal 13 marzo. Verrà lanciato anche il 'Pop Road to Eurovision' con Senhit per accompagnare il pubblico verso l'evento europeo del 2026.

“Queste novità – ha concluso la vicedirettrice - rafforzano il ruolo di San Marino Rtv come servizio pubblico moderno, capace di essere centrato sui contenuti e vicino alla sensibilità del proprio pubblico."

A proposito di Eurovision, il Dg ha spiegato che “il team creativo è confermato, con Massimo Bonelli alla direzione artistica e una scenografia di alto impatto curata da Marco Calzavara. Abbiamo avviato un nuovo e costruttivo dialogo con l'EBU affinché San Marino riceva il rispetto che merita come Stato sovrano, partecipando all'Eurovision alla pari di tutte le altre televisioni e nazioni coinvolte." Grande soddisfazione poi per la partecipazione di Martina CRV allo Junior Eurovision Song Contest: “È stato un successo emozionante vedere San Marino per la prima volta nella 'parte sinistra' della classifica con un prestigioso nono posto. Martina è stata la terza più votata dal pubblico popolare, un risultato che ci spinge a candidarci ufficialmente per organizzare il JESC 2026” alla luce della rinuncia all'organizzazione della Francia.

“Vogliamo trasformare questa ambizione in realtà – ha aggiunto il capodelegazione di San Marino Rtv all’ESC Denny Montesi - costruendo un percorso che si sviluppi nei prossimi anni per raggiungere i vertici della competizione musicale internazionale.”



Innovazione tecnologica e risorse umane

Matteo Bravi, responsabile del settore produzione, ha illustrato le novità tecniche: “Abbiamo riprogettato gli spazi interni – ha detto - per accogliere la Visual Radio, concependo questo strumento non come un sostituto della radio tradizionale, ma come un suo potente amplificatore. Questa integrazione aprirà nuove e interessanti possibilità sia sul fronte editoriale che su quello commerciale per l'azienda. La tecnologia ci permette di rendere la radio un'esperienza visiva coinvolgente, mantenendo intatta la sua natura ma aumentandone l'accessibilità e l'appeal per il mercato pubblicitario." Presente alla conferenza stampa anche Ettore Vantaggiato, vicepresidente consorzio Media DAB: “La sinergia con Rtv è fondamentale per i nostri consorzi che veicoleranno il segnale di Radio San Marino su tutto il territorio nazionale. Nel corso del prossimo anno, accenderemo nuove regioni, consolidando una presenza capillare che permetterà all'emittente di raggiungere un pubblico sempre più vasto. Siamo orgogliosi di far parte di questo processo di espansione tecnologica che valorizza il servizio pubblico sammarinese oltre i propri confini naturali."

Potenziamento delle risorse umane

Un punto centrale della conferenza è stato l’esito del concorso pubblico per il reclutamento di nuovi talenti, che ha visto la selezione di giovani giornalisti e nuovo personale tecnico. A presiedere la commissione giudicatrice è stato il Prof. Mario Morcellini. Professore emerito di Comunicazione e processi culturali presso Sapienza Università di Roma, dove è stato Preside di Facoltà e Prorettore, Morcellini ha guidato il primo Comitato di controllo rischi e corporate governance di Auditel. Successivamente è stato eletto dal Parlamento Commissario dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. "In soli 60 giorni – ha detto - abbiamo messo mano a un'operazione di infrastrutturazione del personale che è il centro tra concretezza e visione. È stata un'indagine su una generazione di giovani assetati di voglia di mettersi alla prova. Abbiamo scelto i migliori attraverso un processo trasparente". Morcellini ha sottolineato che “è emersa una chiara superiorità numerica femminile, con sei ragazze vincitrici che si sono dimostrate più veloci e preparate, e persino tra i tecnici una ragazza ha conquistato il primo posto, confermando che il sapere è la vera base del cambiamento."

“All'inizio del mio mandato – ha aggiunto il Dg - mi era stato chiesto di risanare l'azienda salvaguardando il perimetro occupazionale, e oggi posso dire con orgoglio che ci siamo riusciti senza allontanare nessuno. Grazie allo sforzo straordinario dei dipendenti e alla guida di figure chiave come Pelliccioni, Raschi e Bravi, l'azienda è ora risanata e pronta a camminare con le proprie gambe. Dal 1° febbraio inizieremo ad assumere i primi giovani giornalisti e tecnici selezionati, portando in azienda energie nuove e competenze digitali indispensabili per affrontare il presente."

Il Segretario di Stato per l’Informazione, Federico Pedini Amati, ha aggiunto: "Ero sicuro di questi risultati. L'Italia ha la fortuna di essere proprietaria di una televisione in Italia e di mezza in un altro Stato; Roberto Sergio, insieme a tutta la squadra, ha fatto un grandissimo lavoro che apprezzeranno sia San Marino che l'Italia".

"Il percorso virtuoso intrapreso è evidente a tutti – ha dichiarato il Segretario di Stato con delega alle Tlc Rossano Fabbri - dal rinnovamento degli impianti alla qualità della nuova programmazione televisiva presentata oggi. Le istituzioni sammarinesi sono e rimarranno al fianco della TV, come dimostra l'iter per la convenzione che stiamo concludendo proprio in questi giorni."

“La firma della nuova convenzione con l'Eccellentissima Camera – ha concluso il Dg Sergio - è la ciliegina sulla torta di un anno straordinario, un atto che definisce i compiti e il sostegno dello Stato per il futuro dell'emittente”.

Di seguito i dettagli del nuovo palinsesto

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA PRIMO SEMESTRE 2026 CON FOCUS PRIMO TRIMESTRE

I PROGRAMMI CONFERMATI

Iniziamo dallo sport. COSE DI CALCIO (su Serie C e D) che continuerà il lunedì alle 21:00, e TELE STADIO (sul Calcio Sammarinese) sarà trasmesso il martedì alle 21:00. E ancora, le dirette del Campionato di calcio Sammarinese il sabato e la domenica alle 15.00, più eventuali dirette della Nazionale di Calcio di San Marino. Sempre rimanendo nelle produzioni interne confermate. Il martedì sera punto fermo, le interviste emozionali di QUALCOSA DI PERSONALE (alle 22:30), mentre VICEVERSA (format rinnovato e dedicato alla politica sammarinese) sarà in onda il mercoledì alle 21:00.

EVENTI TOP

Sulla scia dei grandi numeri ottenuti in tv e su YouTube, si conferma inoltre IL GRANDE GIOCO (la Geopolitica con Dario Fabbri) il martedì alle 22:00. Si prosegue con il NUOVO ROXY BAR, e l'atteso ritorno in tv di Red Ronnie. Si segnala però lo spostamento del programma al giovedì alle 21:00. Dopo le sette puntate di Roxy Bar (a marzo), riprenderà IL COLIBRÌ - SPAZIO DI LIBERTÀ (Giovanni Terzi), con l'aggiunta di un approfondimento curato da Marco Mancini, a lungo ai vertici dell'intelligence italiana, dal titolo DISINFORMATIA. Da sabato 31 gennaio, andrà in onda la nuova stagione de LA CASA DELLA SALUTE con Luciano Onder (alle 11:00).



NOVITÀ, NUOVE PRODUZIONI E TOP EVENTI (PRIMO SEMESTRE)

Tra le implementazioni più significative, la diretta mattutina 7.30 – 8.30 di RTV NEWS, partita lo scorso gennaio, che sarà estesa di due ore, fino alle 10.30. Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, con il contenitore BREAKFAST SAN MARINO. Mentre il mercoledì apriremo una finestra su Roma, con BREAKFAST MONTECITORIO, direttamente dalla Club House di CEOforLife con Giordano Fatali. Nel mese di febbraio, la grande novità di un nuovo contenitore pomeridiano in diretta su temi di attualità, intitolato provvisoriamente POMERIGGIO RTV, dal Lunedì al Venerdì dalle 15:00 alle 16:30. L'offerta relativa ai temi di economia si arricchirà con LEADERS, il Talk con i CEO di grandi aziende, intervistati da Giordano Fatali, il mercoledì alle 22:30 (da fine Gennaio) e INSIGHTS – le intuizioni alla base di progetti innovativi premiati ai CEOforLife Awards, con le interviste raccolte da Francesca Biliotti, in onda il venerdì alle 22:00 (da fine gennaio). Saranno introdotte anche le nuove rubriche: CAMBIARE ENERGIA (sulla Green economy) di Lorenza Sebastiani, alle 12:30 (dal 26 gennaio) E ancora, LONGEVITÀ (su nutrizione, stile di vita e spiritualità) il martedì alle 12:30 (da fine febbraio).

EVENTI SPECIALI DI FEBBRAIO/MARZO E TALENT SHOW

Durante il Festival di Sanremo (24-28 febbraio), la programmazione includerà il talk quotidiano sul dietro le quinte, SALOTTO SANREMO, con Vittoriana Abate (alle 12:00) e il racconto corale dalla città, SANREMO VIBES, con Annamaria Fittipaldi (alle 18:45). Da febbraio, andranno in onda anche il programma di cucina ATTENTI A QUEI 2, con Andy Luotto (Sabato, 12:00) e un nuovo programma dedicato al Mondo Animale (domenica, 12:00). E subito dopo il SMSC, il 13 marzo dalle 21.00, debutterà MUSICHE NELLA STORIA con Cristiano Malgioglio, seguito da PENTAGRAMMA MUSICALE. A partire dal 20 marzo alle 22.00, lanceremo POP ROAD TO EUROVISION, format musicale con Senhit, di avvicinamento all'Eurovision Song Contest 2026. Infine, la programmazione dei Talent Show inizierà con THE COACH – Leader di Grandi Talenti (Sabato 14 marzo, alle 21:15) e THE COACH-KIDS (domenica 15 Marzo, 17:30): talent cross-disciplinari dedicati al mondo del canto, della danza, della recitazione e delle arti performative.

SECONDO TRIMESTRE 2026

Menzione speciale per PORTAMI A BALLARE, in collaborazione con l'APT Emilia-Romagna. Racconteremo i borghi romagnoli e faremo ballare la gente con il Maestro Graziano Di Prima. E infine, PANNELLA INEDITO, gli ultimi 100 giorni di Marco Pannella con interviste inedite. Una produzione Ventura Academy, con la regia di Simona Ventura.

















