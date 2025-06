San Marino RTV si rinnova: nuovo logo, palinsesto arricchito e canale unico al 550

San Marino RTV ha presentato in una conferenza stampa pubblica e partecipata le nuove iniziative, i progetti in corso e i principali cambiamenti che stanno trasformando profondamente la tv di Stato della Repubblica di San Marino. Al centro dell’incontro, trasmesso anche in diretta sul sito e sulla pagina Facebook dell'emittente, gli interventi del Direttore Generale Roberto Sergio, dei Segretari di Stato Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati, dei responsabili editoriali, tecnici e produttivi dell’emittente e dei volti noti delle nuove produzioni.

Rebranding e nuova identità visiva

“Una realtà che vuole guadagnarsi un posto di rilievo”: con queste parole del caporedattore centrale Silvia Pelliccioni si è aperta la presentazione della nuova immagine della televisione sammarinese. Il rebranding rappresenta uno degli interventi più visibili. Sono stati presentati i nuovi loghi, nelle versioni blu e bianca, con linee pulite e contemporanee, ispirate alla bandiera di San Marino. Il Direttore Generale Roberto Sergio ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza: “Il blu RAI appartiene a un altro Paese. RTV deve avere una sua identità visiva, che parli della nostra sovranità”.

Canale unico 550: “Un traguardo storico”

Un’altra grande novità annunciata riguarda la numerazione unificata del canale: dal 16 giugno, San Marino RTV sarà visibile sul canale 550 su tutte le piattaforme – Tivùsat, Sky e digitale terrestre – eliminando la frammentazione precedente. Sergio ha definito il risultato “uno dei passaggi più forti e simbolici” del rilancio: “Mi imbarazzava dover spiegare i tre canali diversi. Oggi, grazie a un lavoro complesso, abbiamo una numerazione unica. È un miracolo tecnico e istituzionale che ci prendiamo in carico con orgoglio”. I canali precedenti, eccetto Sky, rimarranno attivi fino a settembre per permettere una transizione graduale.

Alta definizione e investimenti tecnologici

In parallelo, la trasmissione sarà finalmente disponibile in alta definizione (HD) anche sul digitale terrestre, un upgrade tecnico significativo che migliora l’esperienza degli spettatori. Il DG ha ricordato come ogni passo avanti sia stato reso possibile dalla collaborazione tra le istituzioni sammarinesi e il supporto della RAI.

Riorganizzazione interna e squadra

Roberto Sergio ha voluto ringraziare le istituzioni e, in particolare, i colleghi di RTV: “Sono arrivato in una realtà provata da disillusione e stanchezza. Ma ho trovato persone di valore”. Ha quindi ringraziato Silvia Pelliccioni per l’area informazione e comunicazione, Alessandra Raschi per la parte gestionale, e Matteo Bravi per il settore informatico e tecnico-produttivo. Un ringraziamento anche ai colleghi in RAI “che mi stanno supportando ogni giorno”.

Un nuovo studio per una nuova TV

Matteo Bravi, responsabile della produzione e dei servizi tecnici, ha annunciato che il 6 ottobre 2025 verrà inaugurato un nuovo studio tecnologico: ledwall retroilluminati, telecamere remotate dotate di intelligenza artificiale, e uno nuovo studio virtuale che consentirà la produzione di format diversi con scenografie dinamiche. Bravi ha anche anticipato il rinnovo dello studio del Telegiornale dopo Natale e, successivamente, della Radio, che diventerà anche visual radio.

Il DG Sergio ha spiegato che il nuovo studio permetterà anche di ottimizzare i costi produttivi e produrre contenuti “in house” con maggiore efficienza. È inoltre previsto l’allestimento di uno studio gratuito a Montecitorio, Roma, per garantire la copertura istituzionale nazionale.

Palinsesto: tra continuità e novità estive

La coordinatrice del palinsesto, Annamaria Sirotti, ha illustrato le novità in arrivo per l’estate. Oltre alla continuità del palinsesto invernale, sono in arrivo nuovi contenuti in collaborazione con la RAI: i documentari “Road Italy” e “Bellissima Italia”, oltre a film, fiction e cartoni animati. Tornerà anche 00Verde con Sonia Grassi, con una nuova edizione dedicata alla salvaguardia degli oceani e al turismo religioso.

Grande spazio verrà dato alle dirette sportive: calcio, volley e il San Marino Open di tennis tra gli eventi già confermati.

Tre nuove produzioni originali

“La Terrazza della Dolce Vita” , dal 30 luglio al 10 agosto al Grand Hotel di Rimini, torna in una nuova edizione su San Marino RTV. Condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi , l’edizione 2025 avrà come tema “Rinascere”. Terzi ha ringraziato anche l' APT Romagna per il supporto e ha annunciato una mostra dedicata ad Alberto Sordi , grazie alla collaborazione con la Fondazione omonima.

, dal al Grand Hotel di Rimini, torna in una nuova edizione su San Marino RTV. Condotta da e , l’edizione 2025 avrà come tema “Rinascere”. Terzi ha ringraziato anche l' per il supporto e ha annunciato una mostra dedicata ad , grazie alla collaborazione con la Fondazione omonima. “Titano – Il segreto della Libertà” , miniserie di 5 puntate ideata da Roberto Giacobbo , che sarà anche autore e conduttore. “Leggo la storia di San Marino con gli occhi di un bambino che accende la luce in una stanza buia” – ha dichiarato il divulgatore – “racconterò i momenti chiave della Repubblica con rispetto e passione”. Il progetto darà vita anche a un DVD e a un libro .

, miniserie di 5 puntate ideata da , che sarà anche autore e conduttore. “Leggo la storia di San Marino con gli occhi di un bambino che accende la luce in una stanza buia” – ha dichiarato il divulgatore – “racconterò i momenti chiave della Repubblica con rispetto e passione”. Il progetto darà vita anche a un . “Capolavori nascosti – Le collezioni d’arte delle famiglie italiane”, produzione di Paolo Alberti, in onda da febbraio 2026. Dieci episodi che esploreranno collezioni d’arte private con il claim: “Dimmi che opera d’arte hai e ti dirò chi sei”.

Radio San Marino e Eurovision

Radio San Marino è ora ascoltabile su Raiplay Sound, con l’obiettivo di estendere la copertura su frequenza DAB in tutta Italia.

Domenica 15 giugno, al Campo Bruno Reffi, si celebreranno i 15 anni di partecipazione sammarinese all’Eurovision Song Contest con l’evento “Purple Night”, condotto da Senhit.

Sulla partecipazione al prossimo Eurovision, Sergio ha dichiarato: “Ci sono problemi evidenti nel trattamento dei piccoli Stati da parte dell’EBU. Serve maggiore rispetto. Vogliamo esserci, ma con regole più eque”.

Assunzioni, Auditel e futuro

Il DG ha annunciato l’imminente pubblicazione di un bando di selezione pubblica per l’assunzione di giornalisti e tecnici. Il bando sarà disponibile dal 1° luglio, con scadenza il 30 settembre. Le assunzioni partiranno da gennaio 2026.

L’obiettivo a medio termine è entrare nel sistema Auditel entro il 2027, per poter misurare ufficialmente gli ascolti e affermare San Marino RTV anche a livello di mercato.

Sostegno politico e riconoscimenti

Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria e Presidente di ERAS, ha parlato di “idee chiare e approccio pragmatico”, sottolineando la soddisfazione del Congresso di Stato per i risultati ottenuti. Federico Pedini Amati, Segretario di Stato con delega all’Informazione e Vicepresidente di ERAS, ha ricordato quanto fosse sentita l’esigenza di una numerazione unica: “Un risultato non scontato, arrivato in pochi mesi. Grazie al DG Sergio a nome del governo e dei cittadini”.

A fine conferenza, Pietro Giacomini, presidente uscente di RTV, ha ricevuto il ringraziamento del DG e delle istituzioni per aver guidato la Radio Televisione anche nei momenti più complessi.

Roberto Sergio, a cui è stato consegnato un stemma in pietra della Repubblica, realizzato dagli scalpellini sammarinesi, ha concluso ringraziando tutti i consiglieri di amministrazione, uscenti e in carica: “La squadra vince, da soli non si va da nessuna parte”. E, sorridendo, ha aggiunto: “In prospettiva potrei anche diventare cittadino sammarinese”.