San Marino RTV, stagione 26/27 al via: nuove produzioni e attesi ritorni

5 ottobre, al via i nuovi palinsesti. Si potenzia la fascia informativa in diretta, con un grande ritorno. Dopo la rassegna stampa di RTV News, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.30, c'è Breakfast San Marino, il contenitore del mattino con Gianmarco Morosini. Riposizionamento orario per il Tg Sport: precederà le edizioni del Tg San Marino: alle 13.50 in fascia meridiana; alle 19.15 in quella serale.
Nuove produzioni al via: tutti i lunedì alle 18.40, “Nessun segno addosso”: insegnare il rispetto come prima forma di prevenzione della violenza sulle donne. In collaborazione con l'Università di San Marino, conduce Vittoriana Abate.
Dal lunedì' al venerdì, alle 20, la poesia sul piccolo schermo in “Dire l’Amore”: Claudia Coli legge i versi più celebri, con le fotografie di Andrea Varani e con Ludmilla Voronkina Bozzetti, nel nome della bellezza.