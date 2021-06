San Marino: sabato, alla Cava degli Umbri, il Veglione della “ripartenza”

“Si riparte dai nostri ragazzi”, ha dichiarato - visibilmente soddisfatto - il Segretario al Turismo. Appuntamento a sabato, alla Cava degli Umbri. Non un semplice veglione, viste le circostanze. Piuttosto un evento pilota, con l'applicazione del protocollo ISS che verrà usato in altre occasioni. Si entrerà – è stato sottolineato - solo con certificato di vaccinazione, o con esito di tampone negativo; oppure con l'attestazione di un'adeguata risposta anticorpale. Nel frattempo proseguono a ritmo sostenuto le prevendite (venduti fino ad ora 500 biglietti), aperte anche ai cittadini italiani; 300 biglietti per loro.

Insieme a Pedini Amati i giovani dell'Associazione Studentesca. Dai ragazzi un ringraziamento alla Segreteria al Turismo e al Congresso. “E' bello – hanno detto – ripartire dopo più di un anno a casa”. Massima attenzione alla proposta musicale. Tutti d'accordo sulla necessità di un rigido rispetto delle regole. Non saranno tollerati comportamenti scorretti; anche perché “il Paese è Covid-free” – ha rimarcato Pedini Amati – e la volontà del Governo è proseguire con questi eventi.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Matteo Dappozzo (Presidente Next Gen)