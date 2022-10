La Federcaccia sammarinese ricorda alla cittadinanza l'avvio della stagione della caccia al cinghiale in forma collettiva (in "braccata" ovvero in "girata"), a partire da sabato 22 ottobre 2022, che durerà fino a sabato 28 gennaio 2023.

Le battute avranno inizio alle ore 10 nelle zone delimitate stabilite, che saranno contrassegnate dal cartello "Attenzione caccia al cinghiale in corso".