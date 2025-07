UNESCO "San Marino salda nella pace" dichiara Stefania Giannini, Direttrice generale aggiunta dell'Unesco per l'Istruzione In vista sul Titano per celebrare 17 anni dall'iscrizione nella lista del patrimonio dell'umanità

"San Marino è un piccolo Stato, grande campione di continuità democratica e di educazione civica in azione" così Stefania Giannini, direttrice generale aggiunta dell'UNESCO per l'istruzione per la tre giorni di celebrazioni "Munus, Memoria e Pace".

San Marino festeggia 17 anni dall'iscrizione del Centro Storico e Monte Titano nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. L'anno scorso le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell'adesione all'Agenzia dell'ONU. La direttrice Giannini, in vista ufficiale, è stata ricevuta dal segretario di Stato all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, per un colloquio e poi in udienza dai capi di Stato che hanno ribadito come questa: "iscrizione abbia confermato il valore storico, culturale della Repubblica, riconosciuta come un patrimonio materiale e immateriale di rilevanza globale, ma abbia altresì rafforzato il senso di appartenenza".

Giannini, commentando la crisi del sistema multilaterale, ha lodato l'impegno concreto della Repubblica "salda nella pace".

"C'è uno strumento normativo che è stato approvato due anni fa, una raccomandazione sull'educazione alla pace e ai diritti umani e lo Stato di San Marino, la Repubblica di San Marino, ha immediatamente tradotto questi 14 principi in politiche educative concrete" ha ribadito Giannini.

"Il programma di educazione alla pace non è un qualcosa in cui ci siamo semplicemente impegnati - ha continuato Teodoro Lonfernini, Segretario all'Istruzione -. L'abbiamo già messa in pratica. Lo facciamo quest'estate attraverso i centri estivi, lo faremo intensificando le attività con il gruppo di lavoro negli anni scolastici e didattici che verranno, per cui lavorare su quell'aspetto sarà un grande patrimonio". Nel video le interviste a Stefania Giannini, direttrice generale aggiunta dell'UNESCO per l'istruzione, Teodoro Lonfernini, Segretario all'Istruzione.

