San Marino sale di una posizione dopo il riconteggio dei voti e supera l'Estonia

Un errore della giuria Bielorussia, non conforme al regolamento, ha portato l'EBU e rivedere i conteggi per ciascuna emittente partecipante nella finale Eurovision di Tel Aviv: San Marino, rappresentata da Serhat, dunque sale di una posizione, dal 20 esimo al 19 esimo posto, sorpassando l'Estonia. Lo ha comunicato lo staff dell'Esc al capo delegazione di San Marino Alessandro Capicchioni. Un risultato storico per la piccola Repubblica che si è lasciata alle spalle Paesi storicamente forti all'Eurovision come Spagna, Inghilterra Grecia e Germania.