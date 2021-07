San Marino, salgono a 10 i positivi al Covid-19 in due giorni

In un paio di giorni sono salite a 10 le persone positive al Covid-19 in Repubblica: nessuna è in ospedale, che resta dunque Covid-free, tutte seguite a casa. Domani in Italia, dopo la conferenza Stato-Regioni, la cabina di regia e il consiglio dei ministri, si decideranno nuove misure che determineranno il cambio di colore, per le zone gialle ad esempio si dovrebbe prevedere l'occupazione delle terapie intensive oltre il 5% e quella dei reparti ordinari superiore al 10%. Resta il nodo del green pass, così come l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Il Partito Democratico ne chiede l'applicazione, dalla Lega arriva un secco no. A tre giorni dall'inizio delle Olimpiadi, ancora casi di Covid a Tokyo, nel villaggio olimpico positivo un giocatore di beach volley della Repubblica Ceca. I casi finora sono 58 su poco meno di 20mila tra atleti e accompagnatori. In Israele ieri registrati 1.371 contagi, su 74mila tamponi: è la cifra più elevata da marzo. I malati al momento sono 8.000, di cui 62 in condizioni serie. Due settimane fa non superavano i 30. Fra i contagiati solo l'1,2% soffre di complicazioni gravi, mentre a novembre scorso la percentuale era stata del 3,9%; da qui la sensazione che i vaccini comunque funzionino. Da domani entra in vigore nei luoghi chiusi con oltre cento persone all'interno, un “Happy badge” che limita gli accessi a chi sia vaccinato, guarito dal Covid o si sia sottoposto a test ottenendo risultato negativo.