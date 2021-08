San Marino: salgono a 61 i casi attivi. Si conferma un solo ricovero all'Ospedale

Il balzo di contagi in fondo non deve sorprendere, se si considera l'elevata trasmissibilità della variante Delta. Più significativo, forse – per valutare il grado di emergenza -, focalizzarsi sul dato delle ospedalizzazioni; e qui la situazione resta invariata, con un solo paziente Covid ricoverato in isolamento al nosocomio di Cailungo. Libera la terapia intensiva. Attualmente sono 61 i positivi attivi in Repubblica. 151 i tamponi eseguiti ieri; rilevati 19 casi: il numero più alto – in un giorno -, dall'avvio di questa nuova ondata pandemica; per lo più si tratta di contatti stretti di persone la cui positività era stata rilevata nei giorni scorsi, grazie alle attività di tracciamento. In vari casi sarebbero stati riscontrati i sintomi di un banale raffreddore, con qualche linea di febbre.









Decisiva, con ogni probabilità – per prevenire l'insorgere di complicazioni -, la massiccia campagna d'immunizzazione. Che prosegue. Il totale delle vaccinazioni effettuate, fino a ieri, è di 45.914. Mentre hanno raggiunto quota 1.660 le somministrazioni ai turisti. Nel Riminese, intanto, nuovi contagi in contrazione: 43, stando all'ultimo bollettino. 365 nell'intera Regione; dove continuano lievemente a crescere le ospedalizzazioni, ma fortunatamente non si registrano nuovi decessi correlati all'infezione. Nelle ultime 24 ore 4.845 i positivi ai test in Italia, e 27 le vittime. Prossime al varo, intanto, le nuove norme per l'applicazione del green pass e per il piano scuola. Domani all'esame delle Regioni, poi il Consiglio dei Ministri. Secondo il protocollo proposto dal Commissario Figliuolo si va verso un dimezzamento del costo del tampone rapido, e per alcune categorie costerà anche meno, puntualizza il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga.