San Marino: salgono i “casi attivi”. Saturazione della terapia intensiva al 92%

I dati a San Marino

Praticamente inutile fare analisi di trend, perché è un continuo “saliscendi” - in questa seconda ondata - la linea del contagio in Repubblica; con un numero di casi attivi che torna ad avvicinarsi a quota 300. 290, per la precisione, le persone attualmente positive al Covid-19. Le 24 guarigioni registrate ieri, infatti, non hanno certo compensato i ben 46 nuovi casi. E questo a fronte di 247 tamponi effettuati; con un rapporto che schizza al 18,62%. Non può non preoccupare, poi, quel 92% di saturazione della terapia intensiva: dove sono 11 i positivi ricoverati; cui si aggiunge un paziente “non covid” nelle camere risveglio del Blocco Operatorio.



Proprio dal fronte delle ospedalizzazioni, però, una timida speranza; perché i ricoverati nel “reparto covid” passano da 14 a 9. Per il resto nessun decesso, fortunatamente, nella giornata di ieri; mentre i positivi al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio sono 270. Ancora tanto da fare, insomma, a San Marino, nella lotta contro il coronavirus; e in attesa dell'avvio della campagna vaccinale appare fondamentale – in termini di prevenzione - un comportamento responsabile da parte della cittadinanza.