San Marino saluta Giorgio Veronesi: SdS Belluzzi, "Una grave perdita per il nostro Paese"

Si è spento domenica scorsa a 90 anni Giorgio Veronesi, figura di spicco in ambito sociale e culturale di Serravalle. Nato a Serravalle, si trasferì a Milano per studiare all'Università Cattolica. Poi l'impegno come regista, soprattutto a livello teatrale, il lavoro con personaggi come Albertazzi e l'attività nel settore diplomatico.

Il Direttivo e gli amici del Centro Sociale S. Andrea lo ricordano per la sua grande passione e competenza in ambito teatrale, e il suo impegno nella vita pubblica. Proprio a lui, alla fine degli anni ’50, si deve la nascita del Centro Sociale Sant' Andrea, un luogo comunitario, che rispondesse alle nuove esigenze delle attività parrocchiali del Castello. Idea sostenuta dall’allora parroco Don Tullio Gabellini e dal cappellano Don Giuseppe Innocentini. E proprio nel 1958 ci fu l’inaugurazione del Centro Sociale Comunitario Parrocchiale di Serravalle. Tante le attività poi realizzate come regista nelle numerose commedie portate in scena con il coinvolgimento di tanti giovani.

Cordoglio è stato espresso anche dal segretario alla Cultura Andrea Belluzzi. "Si tratta di un lutto che colpisce l’intera comunità sammarinese - scrive - Nonostante i tanti anni trascorsi fuori territorio per dedicarsi all’attività teatrale, egli ha saputo sempre mantenere un rapporto profondo con San Marino e con la sua Serravalle. Mi piace poi ricordare che, per diversi anni, il prof. Veronesi ha reso servizio al Paese, con impegno e dedizione, ricoprendo il ruolo di Addetto Culturale della Repubblica di San Marino in Italia".

Nel pomeriggio si terranno i funerali nella parrocchia di Serravalle, con partenza dell'Ospedale di Stato alle 14.30