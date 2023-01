VATICANO San Marino - Santa Sede, l'ambasciatore Maria Alessandra Albertini: “Da sempre rapporti speciali, esclusivi ed eccellenti” L'ambasciatore ha ricordato la celebrazione di giovedì. Questa mattina aperte le grotte vaticane per omaggiare la tomba di Papa Benedetto XVI

"È stato sicuramente una partecipazione ad un evento straordinario - evidenzia l'Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini - un unicum per la storia della chiesa perché c'è stata un'esequia funebre celebrata proprio da papa Francesco, il papa regnante. Poter essere presenti alla celebrazione, insieme ai Capitani Reggenti, è stato un grandissimo privilegio. Un evento molto toccante e significativo. Le loro eccellenze, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, hanno desiderato partecipare anche in ricordo della storica visita pastorale che papa Benedetto XVI compì il 19 giugno 2011 e che venne proprio accolto sul Titano da una reggenza accolta da sua eccellenza Maria Luisa Berti e dal consigliere Filippo Tamagnini, all'epoca collega di sua eccellenza Berti".

San Marino e Santa Sede da sempre vantano relazioni salde ed eccellenti. Proprio nei prossimi mesi già confermati due importanti appuntamenti istituzionali. Fissata infatti per il prossimo 20 marzo l'udienza da Papa Francesco dei Capitani Reggenti. È inoltre ufficiale la scelta dell'oratore per la cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti del 1 aprile: sarà Monsignor Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede.

L'ambasciatore Maria Alessandra Albertini domani sarà a Roma per partecipare all'udienza che Papa Francesco concede ai diplomatici accreditati all'inizio del nuovo anno, con possibilità di conferire brevemente con il Santo Padre.

Nel servizio l'intervista a Maria Alessandra Albertini (Ambasciatore Repubblica di San Marino presso Santa Sede)

