San Marino: sanzionato in un bar nonostante la vaccinazione primaria Solo dal 1° febbraio il super Green pass avrà valore per 150 giorni dall'ultima dose effettuata. Ma l'allegato 2 non facilita la comprensione

San Marino: sanzionato in un bar nonostante la vaccinazione primaria.

Sono diverse le sanzioni già comminate dalle forze dell'ordine, a San Marino, per la mancata esibizione del super Green pass, in particolare all'interno di bar e tavole calde, dove gli avventori entrano spesso con velocità, soprattutto quando si ha poco tempo come in pausa pranzo. È però accaduto che a essere sanzionata è stata una persona vaccinata con due dosi. Il suo ciclo primario era stato completato a maggio ed ancora non si era prenotata per la dose booster. L'ultimo decreto, nell'articolo 6, prevede che solo dal 1° febbraio per avere il super Green pass occorrerà aver fatto l'ultima dose negli ultimi 150 giorni. Fino a quella data la certificazione vale 270 giorni (9 mesi). Ma la Guardia di Rocca, entrata nel locale per un controllo, si è basata sull'allegato 2 al decreto, che prevede l'obbligatorietà del Green pass rafforzato – dal 17 al 30 gennaio – anche per consumare al tavolo. Di qui la multa di 150 euro. Un'interpretazione dunque restrittiva della norma e che non aiuta neppure i titolari delle attività, incerti sulle regole da seguire e far applicare. Ora una circolare esplicativa, annunciata e attesa dai più, potrebbe chiarire l'articolato.

