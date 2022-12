San Marino sarà il primo piccolo stato ad ospitare il Global summit dei Comitati di Etica e Bioetica

l'intervista a Maria Luisa Borgia

San Marino ha superato gli altri paesi contendenti sulla base del lavoro svolto durante la pandemia dal Comitato di Bioetica, che è stato ricevuto a Palazzo a rappresentare ai Capitani Reggenti l'opportunità di essere stati riconosciuti dall'OMS Paese Ospitante del il 14° Global summit dei Comitati Nazionali di Etica e Bioetica Il summit avrà luogo nell'aprile del 2024 e farà il punto sulle criticità emerse da pandemia e guerra, con l'obiettivo di chiamare i comitati del mondo a riflettere in una prospettiva bioetica su come affrontare le crisi senza ripetere gli errori del passato, che si sono tradotti in perdite di vite umane e nella esclusione dei soggetti più vulnerabili dall'accesso alle cure. “un successo senza precedenti che ha visto la mia Segretaria interloquire a lungo con i responsabili europei per cogliere il risultato” ha detto il Segretario Ciavatta, che ha sottolineato la rilevanza di un partner prezioso, valido supporto su come affrontare la sanità, che è stato in grado di limitare l'impatto della pandemia.

Nel ringraziare il Comitato per l'impegno in ambito internazionale e di ricerca scientifica, che si è concretizzato nell'elaborazione di pareri, contributi e documenti di alto valore scientifico, i Capitani Reggenti si sono soffermati sull'importanza per San Marino di ospitare il Global summit. Nell'occasione è stato presentato il nuovo sito internet del Comitato, vetrina in grado di accompagnare l'evento internazionale, sul quale hanno lavorato gratuitamente i fratelli Chiara ed Eduardo Capobianco.



Nel video l'intervista a Maria Luisa Borgia, Presidente Comitato Sammarinese Bioetica