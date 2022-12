San Marino sarà il primo piccolo stato ad ospitare il Global summit dei Comitati di Etica e Bioetica Il comitato Sammarinese di Bioetica ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti

San Marino ha superato gli altri paesi contendenti sulla base del lavoro svolto durante la pandemia dal Comitato di Bioetica, che è stato ricevuto a Palazzo a rappresentare ai Capitani Reggenti l'opportunità di essere stati riconosciuti dall'OMS Paese Ospitante del il 14° Global summit dei Comitati Nazionali di Etica e Bioetica Il summit avrà luogo nell'aprile del 2024 e farà il punto sulle criticità emerse da pandemia e guerra, con l'obiettivo di chiamare i comitati del mondo a riflettere in una prospettiva bioetica su come affrontare le crisi senza ripetere gli errori del passato, che si sono tradotti in perdite di vite umane e nella esclusione dei soggetti più vulnerabili dall'accesso alle cure. “un successo senza precedenti che ha visto la mia Segretaria interloquire a lungo con i responsabili europei per cogliere il risultato” ha detto il Segretario Ciavatta, che ha sottolineato la rilevanza di un partner prezioso, valido supporto su come affrontare la sanità, che è stato in grado di limitare l'impatto della pandemia.

Nel ringraziare il Comitato per l'impegno in ambito internazionale e di ricerca scientifica, che si è concretizzato nell'elaborazione di pareri, contributi e documenti di alto valore scientifico, i Capitani Reggenti si sono soffermati sull'importanza per San Marino di ospitare il Global summit. Nell'occasione è stato presentato il nuovo sito internet del Comitato, vetrina in grado di accompagnare l'evento internazionale, sul quale hanno lavorato gratuitamente i fratelli Chiara ed Eduardo Capobianco.



Nel video l'intervista a Maria Luisa Borgia, Presidente Comitato Sammarinese Bioetica

