GRAVE PERICOLOSITÀ San Marino: scatta lo stato d'allerta arancione per rischio incendi

Da oggi, sabato 3 agosto, fino al primo settembre, è stato dichiarato lo stato d'allerta arancione, che indica una grave pericolosità per gli incendi boschivi. La fase di preallarme è stata attivata dalla Protezione Civile in accordo con quanto disposto ieri dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna.

Questa allerta riguarda le Province di Bologna, Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, mentre per le altre province è stato stabilito un livello di allerta di colore giallo. Scatta da oggi l'ordinanza e fino al 15 settembre il divieto assoluto, su tutto il territorio, di combustione e abbruciamento dei residui vegetali, agricoli e forestali, derivanti da sfalci, potature o ripuliture.

La Protezione Civile, la Polizia Civile, l'UGRAA e la Segreteria Territorio e Ambiente sottolineano l'importanza della salvaguardia e conservazione dell'ambiente e invitano a assumere comportamenti tesi a prevenire il rischio. Gli incendi sono strettamente correlati al caldo che non cede: sarà ancora un weekend con alte temperature, nonostante alcuni temporali in arrivo al centro-nord.

Gli esperti prevedono che l'ondata di calore proseguirà almeno fino a Ferragosto, portando il 2024 a segnare record su record. Un'ennesima fiammata africana è attesa infatti da lunedì 5 agosto in poi, per almeno 10 giorni.

