San Marino: sciopero avvocati, inizierà il 21 settembre

E' ufficiale: dal 21 settembre inizierà l'astensione ad oltranza degli avvocati dalle udienze penali come deliberato dall'Assemblea del 31 agosto. Il Consiglio Direttivo si impegna a convocare immediatamente l'Assemblea qualora vi siano interventi sostanziali aderenti alle richieste, al fine di confermare o revocare lo sciopero. Agli iscritti all'ordine è stato inviato il codice di autoregolamentazione dell'astensione. L'avvocato proclamerà l'adesione allo sciopero quando si troverà in udienza. Sono fatti salvi tutti i processi che concernono reati la cui prescrizione maturi entro il 31 dicembre del 2020, i processi nei quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione e i processi in materia di violenza di genere.



