COVID 19 San Marino, scuole elementari: delle 8 classi tamponate negli ultimi giorni, 7 non presentano focolai Riguardo l'andamento generale della pandemia sono 31 i nuovi casi rilevati, calano casi attivi e ricoveri

Si alleggerisce la pressione della pandemia sull'ospedale di stato. Calano i ricoveri che passano da 17 a 15: nello specifico nove persone si trovano nel reparto covid e sei in terapia intensiva, la cui saturazione resta invariata rispetto ieri. Nelle ultime 24 ore sono 31 i nuovi casi rilevati, 38 le guarigioni. In calo anche i casi attivi, per l'esattezza sono sette in meno di ieri per un totale in territorio di 250 persone. Nessun nuovo decesso, restano quindi 72 i morti a causa del coronavirus in Repubblica, sono invece 235 le persone positive in isolamento al proprio domicilio. L'età media dei casi è di 39 anni. Il numero totale dei contagi da inizio pandemia è di 3.278 persone, 2.956 le guarigioni.[Banner_Google_ADS]

Buone notizie dalle scuole elementari del territorio, delle otto classi tamponate negli ultimi giorni, sette non presentano focolai. Gli alunni negativi quindi rientreranno regolarmente a scuola lunedì. Solo nella classe prima della scuola elementare di Acquaviva si è sviluppato un focolaio. Confermata per lunedì la riapertura della scuola dell'infanzia di Ca'Ragni.



I più letti della settimana: