San Marino: Seconda Torre chiusa fino a giugno 2022

La Seconda Torre di San Marino, Cesta, rimarrà chiusa fino a fine primavera per lavori. Dovrebbe riaprire poi a giugno 2022. La ristrutturazione è seguita dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Vladimiro Selva è il responsabile del progetto, mentre Renzo Broccoli è il progettista. La prospettiva di questo rifacimento è riaggiornare l'esposizione delle armi antiche e del museo annesso. Il direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj dice: “Cercheremo di allestire nella parte alta del cantiere qualcosa per richiamare le armi antiche per invogliare la riapertura”.

A Palazzo Valloni, al momento c'è una revisione dei manufatti storici. Anche le altre torri hanno bisogno di alcuni interventi, ma non così importanti come quelli della Seconda Torre. Dato ciò, non verranno chiuse. I lavori per le altre torri non verranno avviati subito, ma prossimamente.

