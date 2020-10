COVID-19 San Marino: segnalati nuovi casi di positività alle medie e alle elementari

Ieri si era in attesa dell'esito dei tamponi effettuati sugli alunni di una classe delle medie di Serravalle, dove uno studente era risultato positivo. A quanto pare sono state riscontrate altre 5 positività, e di conseguenza per tutti i componenti della classe – come previsto dai protocolli - è stata disposta la quarantena. Questa mattina, inoltre, è stato individuato almeno un caso alla una scuola elementare di Cà Ragni. Al momento sarebbero in corso i test su una ventina di alunni.

Massima attenzione anche nel mondo dello sport. La squadra di calcio della Cosmos è stata posta in quarantena, dopo che un giocatore – residente oltreconfine – era risultato positivo. I tamponi, sui compagni di squadra, verranno effettuati al più presto. Nel bollettino diffuso ieri dall'ISS si parlava di un totale di 61 casi attivi, in Repubblica: numero probabilmente destinato a lievitare, visto quanto accaduto nelle ultime ore. Positivo, invece, il ridottissimo numero di ospedalizzazioni; e il fatto che al momento – in terapia intensiva – non vi sia alcun paziente affetto da covid.



