WHO San Marino sempre 'longevo' e in salute World Health Organisation - riporta il settimanale Fixing - conferma la terza posizione del nostro sistema sanitario dopo Francia e Italia

Anche per il 2020 il Titano resta in vetta ai migliori sistemi sanitari. Come scrive Alessandro Carli. La migliore assistenza al mondo spetta alla Francia, con i suoi 65 milioni di persone, seguita dall'Italia con oltre 60 milioni. Poi arriva San Marino, che si aggiudica il terzo posto per qualità del servizio sanitario, davanti ad Andorra, Malta e Singapore. Seguiti da Nazioni come Spagna e Austria. Il Titano svetta anche per aspettativa di vita. Infatti è di quasi 83 anni per gli uomini e oltre 86 per le donne. Un primato europeo, per la Serenissima, che guarda dall'alto anche gli altri piccoli Stati europei, con il solo Lussemburgo a ridosso della vetta, ma davanti a Paesi quali Olanda, Svizzera e Germania.

