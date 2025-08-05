San Marino sempre più digitale per imprese, Pa e cittadini: instaurato un tavolo tecnico

È stato ufficialmente avviato sul Titano il Tavolo di Confronto sui servizi fiduciari digitali, in attuazione del decreto delegato n.173/2024. L’obiettivo è regolamentare strumenti digitali fondamentali come l’identità digitale, la firma elettronica e la conservazione dei documenti. Il primo incontro ha visto sedute allo stesso tavolo le principali associazioni economiche – Asi, Abs, Anis, Osla, Usc, Odcec - con la partecipazione dell'Autorità per la Vigilanza nei servizi Ict, ovvero di tecnologia informatica, esprimendo apprezzamento per il decreto. Tutte hanno confermato la volontà di collaborare per scrivere insieme i regolamenti tecnici.

"Si parla di firme digitali, archiviazione elettronica, firme elettroniche e la famosa identità digitale - spiega William Casali, presidente Associazione per l'Informatica -, che permette ai cittadini ed imprese di rendere sicure le transazioni online e di sviluppare una vera economia online. Non deve essere necessario per una persona o comunque per ogni impresa doversi recare fisicamente all'interno degli uffici, ma l'obiettivo è concludere le pratiche a distanza. Lo stesso vale per i cittadini. Rende più semplice la vita ai cittadini e rende anche più economica la gestione della pubblica amministrazione".

Durante l'incontro sono stati fissati i temi principali da affrontare e si lavorerà a una roadmap condivisa. Il fine è creare un sistema digitale sicuro, efficiente e in linea con gli standard europei. Un ecosistema che possa aiutare imprese e cittadini ad essere più competitivi. Le associazioni puntano a far partire i primi servizi fiduciari già entro la fine del 2025. Un passo importante per l’innovazione e la digitalizzazione della Repubblica. Il tavolo di confronto continuerà nei prossimi mesi con ulteriori incontri.