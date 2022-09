FONDO SERVIZI SOCIALI San Marino: servizio mensa, "Si potrà accedere solo con vecchia Smac, non gettatela"

Il Fondo Servizi Sociali informa che dalla prossima settimana parte la sostituzione delle Smac scadenti al 31 ottobre 2022, ma si potrà accedere alla mensa esclusivamente con la vecchia Smac che andrà a scadere il 31 ottobre prossimo. Con la sostituzione Smac si raccomanda di non consegnare o distruggere la vecchia Smac per potere continuare ad accedere alla Mensa. Per gli Utenti abilitati per la prima volta, dopo il 19 settembre 2022 con la nuova Smac, si stanno predisponendo le modalità di accesso. Il Fondo Servizi Sociali ha in corso l’aggiornamento dei programmi compatibili con la nuova piattaforma Smac.

