COVID-19 San Marino: sesto giorno consecutivo senza decessi correlati al coronavirus. Nessuna nuova positività nelle ultime 24 ore Segnali incoraggianti, nell'ultimo aggiornamento del Gruppo di Coordinamento sull'andamento dell'epidemia in Repubblica

Ieri era giorno di festa, per cui i tamponi refertati non sono stati tantissimi: 11 per la precisione. E' comunque confortante – nel quotidiano aggiornamento del Gruppo di Coordinamento – vedere uno zero, all'interno della casella riservata alle nuove positività. Ma ciò che è più importante è come per il sesto giorno consecutivo, sul Titano, non si siano registrati decessi correlati al coronavirus. Si conta invece una nuova guarigione; 83, ora, quelle totali. L'impressione, insomma, è che la fase più drammatica, di questa emergenza, sia definitivamente alle spalle; mentre ormai da quasi un mese prosegue uno screening capillare sulla rete dei contatti stretti – anche se asintomatici – delle persone già positive. La quasi totalità dei nuovi casi proviene proprio da questi ambiti. E un'ulteriore prova del contenimento dell'aggressività dell'epidemia, viene dal numero dei ricoverati “covid positivi”: stabilizzatosi su livelli di ampia “gestibilità” per la struttura ospedaliera. Ad oggi sono 14, 5 dei quali in Terapia Intensiva e Semintensiva. Tutto ciò a fronte di un totale di 456 individui attualmente positivi in osservazione sanitaria: nella stragrande maggioranza dei casi, insomma, il quadro clinico non è affatto severo, e consente di attendere il decorso della malattia in regime di isolamento domiciliare. 637, infine, le quarantene attive; mentre i tamponi effettuati dall'inizio della crisi sono complessivamente 2.397.



