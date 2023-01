San Marino Ship Register a Dubai per l'International Boat Show

San Marino Ship Register accoglierà armatori, interessati, e rappresentanti del settore nautico al Dubai International Boat Show, che si terrà dall’1 al 5 marzo 2023. Si tratta dell’evento più grande per lo yachting nel Medio Oriente. Per cinque giorni la marina di Dubai ospiterà l’esibizione, considerata la destinazione principale per costruttori e potenziali acquirenti in una regione piena di opportunità. La squadra del San Marino Ship Register sarà disponibile per discutere le opportunità offerte dal Registro per le immatricolazioni, la certificazione dei marittimi, e i vantaggi fiscali riservati alle unità battenti bandiera sammarinese. “La promozione della bandiera di San Marino su scala globale è uno degli obiettivi principali del nostro sviluppo strategico. Per questo, il Dubai International Boat Show rappresenta una grande vetrina per far conoscere il nostro registro” ha detto il direttore generale Gianluca Tucci.