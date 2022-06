SETTORE MARITTIMO San Marino Ship Register a Posidonia 2022: "Impegno costante per la crescita del registro di bandiera"

San Marino Ship Register a Posidonia 2022: "Impegno costante per la crescita del registro di bandiera".

San Marino Ship Register a Posidonia 2022, il Salone mondiale dello shipping marittimo che si è tenuto ad Atene dal 6 al 10 giugno scorsi. Una partecipazione, quella del Registro Navale e dell'Autorità marittima sammarinese, molto apprezzata nell'ambito di una realtà da tempo affermata come uno degli eventi principali del settore. E' stata l'occasione per il general manager Gianluca Tucci e tutto il team del Titano di presentare alla platea marittima mondiale i plus di registrazione che la bandiera sammarinese può offrire agli Armatori di tutto il mondo.

Confermato agli organizzatori “l’impegno costante che viene dedicato al settore marittimo al fine di una crescita del registro di bandiera quale traino della promozione dello stato di San Marino nel mondo anche nel settore marittimo”. https://www.smsr.sm/it/2022/02/articolo-demo-1/

Posidonia non solo funge da ponte che collega l’industria della navigazione internazionale con gli armatori greci, che gestiscono una flotta di oltre 4000 navi, la più grande sotto il controllo di qualsiasi gruppo nazionale, ma funge anche da piattaforma in grado di presentare agli armatori internazionali gli ultimi sviluppi nel settore dello shipping e offrire loro accesso diretto all’intera gamma di prodotti e servizi di shipping disponibili sul mercato dello shipping internazionale. https://posidonia-events.com/

