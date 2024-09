SETTORE MARITTIMO San Marino Ship Register replica a Rete: "Bandiere ombra? Solo illazioni. Tutto alla luce del sole" La Repubblica tra i Paesi nella lista Flags of Convenience ITF che include registri statali che rappresentano circa il 75% delle flotte mondiali complessive

Sull'onda del sequestro del Falcon 900 utilizzato dal presidente venezuelano Maduro e registrato in Repubblica, interviene con una nota San Marino Ship Register per fare chiarezza sul settore marittimo in risposta a presunte irregolarità sollevate in una interrogazione da Rete. Il movimento chiede “se Governo e Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima siano consapevoli che la Repubblica è stata inserita tra i Paesi che forniscono bandiere marittime “ombra” e quali iniziative si intenda mettere in atto affinché il Paese esca da tale lista.

Solo illazioni per il Registro che garantisce di operare invece “secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali”. Il riferimento – specificano – è alle Flags of Convenience ITF, l'International Transport Workers' Federation, che è una federazione di sigle sindacali operanti nell’ambito dei trasporti anche marittimi e che non ha – è la precisazione - alcun tipo di autorità né svolge funzioni regolamentari nei confronti dei pubblici registri statali o dei loro utenti (proprietari ed armatori) e di cui fanno parte le principali bandiere internazionali utilizzate da importanti armatori sia extra Ue, sia Ue come Germania, Francia, Ciro e Malta.

L’elenco ITF delle bandiere di convenienza è ben noto, - sottolinea poi San Marino Ship Register -, e include registri statali che rappresentano circa il 75% delle flotte mondiali complessive, contrariamente al termine “bandiere ombra” che arbitrariamente si è voluto attribuire per spettacolarizzare la notizia”. “Tutto alla luce del sole, insomma” – assicura Gianluca Tucci, Direttore Generale San Marino Ship Register.

Terzo anno sul mercato per SMSR, positivi intanto i numeri delle registrazioni di imbarcazioni con bandiera di San Marino. Oltre 700 le unità ad oggi registrate grazie a procedure digitali snelle – si registra in soli due giorni - risposte celeri, burocrazia ridotta all'essenziale.

Nel video l'intervista zoom a Gianluca Tucci, Direttore Generale San Marino Ship Register.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: